Shopping Jardins Online e RioMar Aracaju Online realizam a campanha ‘Quarta é Dia de Hambúrguer’

Plataformas digitais de compras apresentam seleção de sanduíches e presenteiam os clientes nesta quarta-feira, 19 de janeiro

Até o dia 2 de fevereiro, os canais de compras online dos shoppings Jardins e RioMar Aracaju realizam o ‘PromoDay – Quarta é Dia de Hambúrguer’. Além de apresentarem uma deliciosa seleção de sanduíches e ofertas exclusivas, as plataformas agraciam os clientes com presentes especiais às quartas-feiras.

No dia 19 de janeiro, as compras a partir de R$12,99 de itens da curadoria ‘PromoDay’ no Shopping Jardins Online, dão direito a um ingresso para o Cinemark. O bilhete é válido para todos os filmes e horários do cinema localizado no Shopping Jardins, exceto salas 3D, XD, Prime e D-Box, até o dia 31 de dezembro. Já os pedidos feitos no RioMar Aracaju Online valem um cartão do Game Station com R$ 20,00 em bônus. O card é válido para o parque eletrônico localizado no RioMar Aracaju.

Acessando o aplicativo (Android e iOS) ou o site shoppingjardinsonline.com.br, o consumidor encontra sanduíche Big Bob por R$20, sanduíche de frango do Sal e Brasa por R$13, Burguer Townsend do Austrália por R$24,90, mini tost do Rei do Mate por R$12,99, hambúrguer de forno do Tropical Sucos por R$8, dentre outras delícias.

No RioMar Aracaju Online dá para aproveitar ofertas incríveis como o Bob’s Burgue por R$6,90. No Sal e Brasa um suculento Sanduíche de Cupim de 20cm + batata frita por R$ 19,00. No BBurger 2 Smash Barbecue de R$ 39,98 por R$ 18,99 e na Casa Alemã sanduíche Clube de Frango + fritas + Coca-Cola em lata de R$ 29,90 por R$ 19,99.

As oportunidades são exclusivas para compras realizadas às quartas-feiras até 2 de fevereiro nos canais digitais de compras Shopping Jardins Online e RioMar Aracaju Online. As plataformas atendem a todos os bairros de Aracaju e algumas regiões de São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$ 100. O prazo de entrega das refeições é de até uma hora.

Da assessoria

Foto: Divulgação