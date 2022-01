Vídeo produzido pelo TRE-SE atende a todos os requisitos de acessibilidade

Utilizando as melhores práticas de acessibilidade (legenda, audiodescrição, libras), o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) produziu uma peça audiovisual demonstrando que o voto universal, com valor igual para todos, é um dos direitos mais importantes garantidos pela nossa Constituição.

O vídeo destaca que o voto é um direito conquistado por meio da luta de gerações passadas. Apenas para lembrar, no Brasil, até 1932, as mulheres não podiam votar. Durante a ditadura militar, iniciada em 1964, não era permitido votar para os cargos de presidente da república, governador, prefeito e senador.

Nas Eleições Municipais de 2020, no Estado de Sergipe, 18,59% dos eleitores não compareceram às urnas. Naquele ano, a média nacional de abstenção foi de 23,15%. Os números demonstram que o eleitorado sergipano vêm participando massivamente do processo eleitoral, porém é sempre importante reforçarmos a importância e o valor do voto.

Valorize o direito de escolher os seus representantes. A Justiça Eleitoral trabalha para garantir a integridade, a legitimidade e a auditabilidade do processo eleitoral, de modo que a soberania popular seja exercida de forma plena.

Clique no link a seguir para assistir ao vídeo produzido pela Assessoria de Comunicação do TRE-SE: link para o canal do TRE-SE no YouTube .

Fonte e foto TRE/SE