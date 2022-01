Viúva de João Tarantella emite nota de agradecimento

Na tarde desta terça-feira, 18, Maria Paes, viúva de João Tarantella, veio a público, por meio de uma nota, agradecer o apoio recebido neste momento de luto e durante o período de internamento do empresário e político.

Confira a nota oficial:

“A dor em perder a quem amamos é insuportável e nos limita em diversos sentidos, mas ainda assim eu não poderia deixar de agradecer a todos que, com grande zelo, estiveram ao nosso lado durante este momento, em destaque, ao Governador do Estado, Belivaldo Chagas, e a todos que compõe o palácio do governo por toda a assistência e preocupação, também a Superintendência e toda a equipe que compõe o ciclo hospitalar do Hospital João Alves Filho, que com muito dedicação cuidaram do nosso querido João.

Quero demonstrar ainda gratidão à Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), em nome do Superintendente Edmilson Andrade, ao deputado Rodrigo Valadares, à Secretaria de Segurança Pública (SSP) e suas forças, em especial ao corpo de bombeiros de Sergipe, à Polícia Militar, ao agrupamento tático Getam, à Delegacia Especial de Delitos de Trânsito (DEDT) responsável pelas investigações e, por fim, à toda equipe de funcionários de João e à sociedade sergipana em geral, que externaram uma grande preocupação e carinho desde o momento que souberam do acidente.

É justamente nesses momentos que entendemos a importância do carinho, amor e cumplicidade que podemos compartilhar com as pessoas. Fica agora a lição entre todos nós e as lembranças do grande homem que foi o meu marido. Que Deus nos ajude e nos abençoe”.

Por Luísa Passos