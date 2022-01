Alfabetizar: Seduc convoca candidatos em cadastro de reserva

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio da Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios (Ascam), está convocando para atuarem no Programa Alfabetizar pra Valer os candidatos ocupantes da lista do Cadastro de Reserva dos municípios de Campo do Brito, Estância, Gararu, Itabaiana, Itaporanga d’Ajuda, Lagarto, Macambira, Riachão do Dantas e Santo Amaro das Brotas.