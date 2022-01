Aracaju ampliará testagens nas Unidades Básicas de Saúde a partir desta quinta-feira

A partir desta quinta-feira, 20, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), passará a realizar testes de detecção da covid-19 em mais 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

“A ideia é ampliarmos de 10 para 22 nesta semana e, já partir da próxima, aumentarmos ainda mais esse número. Essa iniciativa faz parte da estratégia do Município de melhorar a precisão nos registros da covid em Aracaju e, com isso, adequarmos as ações de combate e controle da doença com mais eficácia”, explica a coordenadora da rede de Atenção Primária da SMS, Andressa Machado.

Nesta quarta-feira, 19, os profissionais que realizarão as coletas passaram por uma capacitação, na qual técnicas de enfermagem e enfermeiras que atuam nos novos pontos de testagem abordaram temas como o preenchimento da ficha para liberação do teste, a forma correta de realização das coletas, e os fluxos de encaminhamento das amostras.

Locais e horários

As UBSs que passarão a realizar o teste a partir desta quinta, das 7h às 17h, serão: José Quintiliano (Cidade Nova); Adel Nunes (América); Osvaldo Leite (Sta Maria); João Cardoso (José Conrado de Araújo); João Oliveira Sobral (Santos Dumont); José Augusto Barreto (Japãozinho) e Augusto César Leite (Aeroporto).

Já as que passarão a realizar o teste das 7h às 19h serão: Manoel de Souza Pereira (Sol Nascente); Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos); Francisco Fonseca (Dezoito do Forte); Antônio Alves (Atalaia) e Dona Jovem (Industrial).

As que permanecem realizando os testes são: Eunice Barbosa (Coqueiral) e Anália Pina de Assis (Almirante Tamandaré), das 7h às 17h, e Celso Daniel (Santa Maria) e Roberto Paixão (Dezessete de Março), das 7h às 16h.

E as que permanecem realizando os testes das 7h às 19h são: Onésimo Pinto (Jardim Centenário); Augusto Franco; Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa); Cândida Alves (Industrial); José Machado de Souza (Santos Dumont) e Santa Terezinha (Robalo).

