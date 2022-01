ASK planeja reforma para receber a Copa Brasil e buscar a internacionalização do Kartódromo

Com três competições de automobilismo nacionais incluídas no calendário 2022, além da realização das etapas do Campeonato Sergipano, a Associação Sergipana de Kart (ASK), em parceria com a Federação Sergipana de Automobilismo, realizou uma inspeção na pista do Kartódromo Emerson Fitipaldi com o intuito de reformar os muros de contenção na manhã desta quarta-feira, 19.

A vistoria realizada por um engenheiro civil visa demolir e construir muros de alvenaria com tela revestida em PVC, dando mais segurança e beleza ao local. Participaram da visita o presidente da Associação Sergipana de Kart, Renan Tavares, o diretor financeiro da ASK, Marco Sena, e o presidente da Federação Sergipana de Automobilismo, Kennedy Fonseca.

Segundo Renan Tavares, que está à frente da associação desde 2019, a inspeção realizada faz parte dos preparativos para as melhorias da pista. “Existe um planejamento a longo prazo que iniciou com a reforma do kartódromo, com a renovação da concessão na Prefeitura de Aracaju, com o desenvolvimento da Copa Nordeste de Kart, com a realização da Copa Brasil de Kart e nosso próximo passo é continuar trabalhando para buscar a homologação CIK FIA”, disse.

O presidente da ASK continuou. “Para conquistarmos a homologação de pista internacional, precisamos trocar o asfalto da pista, fato que o prefeito Edvaldo Nogueira se comprometeu durante visita do presidente Confederação Brasileira de Automobilismo. Caso isso seja feito antes destas competições, poderemos requerer o aval da Comissão Internacional de Kart da Federação Internacional de Automobilismo”, finalizou Renan.

Atualmente, o Kartódromo de Aracaju possui o certificado de pista nacional, autenticado pela Comissão Nacional de Kart, vinculado a Confederação Brasileira de Automobilismo. Nos últimos anos, a ASK vem melhorando o relacionamento entre preparadores e pilotos, fato que ampliou o número de associados, adicionou mais etapas ao Campeonato Sergipano e impulsionou a mídia em cima do kartismo.

Calendário

No planejamento do primeiro semestre de 2022 da ASK consta três etapas do Campeonato Sergipano, realizadas nos meses de março, maio e junho, uma etapa do Campeonato do Nordeste de Kart, em abril, e uma etapa do Open da Copa do Brasil e a Copa do Brasil de Kart.

Foto assessoria

Por Danilo Silva Cardoso