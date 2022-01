BBB- João Guilherme reage a entrada de Jade Picon no BBB22: “Não sou mais apaixonado”

João Guilherme reagiu à entrada da ex-namorada, Jade Picon, no BBB22 na tarde desta quinta-feira (20). No Instagram, o cantor postou vídeo em que aparece aparentemente ansioso com a chegada da influencer no reality.

“Vai, mano, abre logo essa porta!”, diz ele, impaciente, inicialmente. Na sequência, ao ver Jade no programa, ele emenda: “Ai, que doidinha, cara”. No vídeo seguinte, ele ainda desejou boa sorte para Jade. “Entrou, né?”, diz ele, se mostrando ansioso.

Depois, João foi ao Twitter explicar aos seus seguidores sua relação com Jade. “Esclarecer uma coisa aqui. Eu não sou apaixonado pela Jade, não mais. Só que meu coração é grandão, logo, torço por quem um dia me fez feliz. Não confundam”, declarou.