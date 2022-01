Conselho da Previdência: documentação suplementar deve ser entregue até esta quinta

Termina nesta quinta-feira, 20, o prazo para que os candidatos inscritos a concorrer às eleições do Conselho Municipal e Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social da Prefeitura de Aracaju apresentem a documentação comprovando a conclusão de algum curso de nível superior. A entrega dos documentos faltantes deve ser feita na Central de Atendimento do Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos, até as 16h.

Os candidatos que não entregarem a documentação necessária dentro do prazo terão suas inscrições automaticamente canceladas, de acordo com o previsto no Edital n° 02. Clique aqui para acessar o edital.

A eleição, realizada pela Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), irá eleger um membro para a Diretoria (mandato de três anos), quatro para o Conselho Municipal de Previdência (mandato de três anos) e dois para o Conselho Fiscal (mandato de dois anos). A eleição do Conselho da Previdência está prevista no Decreto nº 6.373 de 9 de fevereiro de 2021, observando as diretrizes da Lei Complementar nº 50/2001.

De acordo com o cronograma inicial, a eleição dos membros do Conselho da Previdência deverá acontecer no dia 26 de abril. A escolha dos candidatos será feita, preferencialmente, por meio de voto eletrônico, com a utilização de urnas que serão cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE), dando mais segurança e transparência ao pleito.

