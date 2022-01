Deputado Gustinho Ribeiro destina emendas para Canindé de São Francisco

O deputado federal Gustinho Ribeiro esteve reunido na última terça-feira, 18, em Aracaju, com o prefeito de Canindé de São Francisco, Weldo Mariano, e o vice-prefeito, Pank.

Durante o encontro, o deputado federal Gustinho Ribeiro se comprometeu a destinar emendas para infraestrutura de Canindé. “Ouvimos as solicitações do prefeito e do vice e vamos indicar emendas para obras na cidade”, garantiu Gustinho.

O deputado irá destinar emendas também para pavimentação asfáltica em diversos bairros da cidade de Canindé. “Todos esses investimentos que estamos destinando significa uma grande parceria que estamos firmando com o prefeito Weldo e o vice Pank, tudo para beneficiar o povo de Canindé”, afirmou.

Fonte e foto assessoria