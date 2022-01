Dificuldades para eleger parlamentares

Diógenes Brayner – [email protected]

A formação de chapas para candidatos a deputados estadual e federal tem sido o tema maior das reuniões que estão acontecendo entre partidos. Não será um pleito fácil e tudo leva a crer que alguns nomes fortes na política sergipana podem sobrar na tentativa de manter o mandato parlamentar ou conquistá-lo. Sejam nas grandes e pequenas legendas, os obstáculos são semelhantes para quem não conseguiu realizar um trabalho mais extenso durante o período legislativo, ou não tenha revelado tino para segurar o eleitor, cansado de ter a mesma representação, mas de não melhorar seu modo de vida e muito menos da comunidade em que mora.

Os partidos – pequenos ou grandes – têm limites e dificuldades para elegerem algum parlamentar, principalmente levando em consideração o quociente eleitoral, que é alto para Federal e com muita dificuldade para chegar a ele, caso não monte uma estrutura que atinja os limites exigidos para eleger o primeiro, com a soma de outros que estão na disputa para mandato idêntico. As eleições parlamentares vão diminuir o número de siglas, incluindo as de grande porte, porque precisam se acoplar para ter número suficiente de nomes que colaborem para a eleição do primeiro e de outro que complemente o índice e também se eleja. Muito difícil…

Em Sergipe bons parlamentares estão aflitos para chegar a 80 mil votos iniciais e adquirir ajuda suficiente de quem esteja mais abaixo e somar mais 60 mil votos, para atingir ao cociente exigido para eleger ou reeleger o primeiro. Os partidos têm uma saída que é a formação de federações, mas alguns políticos temem porque isso não se trata de uma composição, mas de um compromisso que tem de durar por todo o mandato, mesmo que no decorrer do processo ocorram divergências que prejudiquem o projeto político de um deles. Podem ser muito confusas essas federações, mas começam a se caracterizar como uma das pousas saídas para eleição de uma bancada forte e influente nas decisões políticas.

Em Sergipe está declarada a corrida para formação de boas chapas a fim de formar uma bancada que sirva politicamente ao Estado, durante seu desempenho em Brasília. Até março é provável que as “janelas” funcionem com razoável tráfego à busca da formação de chapa concorrente, assim como de partidos que podem até desaparecer da disputa em caso de dificuldades na montagem de suas chapas. Além disso, principalmente sobre a reeleição, tem alguns deputados com percentual de votos para se manter na Câmara, mas sentindo dificuldade ao olha profundamente para o retrovisor dos que estão na mesma chapa pelo seu partido, com dificuldade para ajudá-lo a chegar lá.

Haverá uma renovação significante tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal, exatamente pelo alto índice exigindo para eleger o primeiro. Já agora, tem muita gente que sabe da dificuldade, mas se manterá na disputa até em razão do Fundo Eleitoral.

Reunião do Comitê

O Comitê Técnico e Científico de Sergipe não vai se reunir nesta quinta-feira para tratar sobre a gripe que ataca os sergipanos e nem da Covid que cresce com a nova variante Ômicron.

*** O Comitê se reúne na próxima quinta-feira para tratar sobre a realização do carnaval em todo o Estado. A tendência é não haver…

Prefeitos se reúnem

Prefeitos do interior estão se reunindo para tratar sobre candidaturas majoritárias e ouvir sobre propostas para suas regiões. Acham que não podem servir apenas para apoiar.

*** Todos os prefeitos vinculados à base acompanham a decisão do governador Belivaldo Chagas (PSD), mas também pretendem ser ouvidos para a decisão final.

*** A maioria deles acha que os pré-candidatos lutam para impor seus projetos, mesmo que a escolha tenha o tom de entendimento.

Luciano ao Senado

O presidente da Alese, Luciano Bispo (MDB) retorna hoje de São Paulo, para onde foi com a família de férias e aproveitou para fazer exames de rotina para início de pré-campanha.

*** Naturalmente Luciano é candidato à reeleição, mas vai disputar mandato majoritário em 2022, buscando o Senado.

*** Ninguém se dispõe a colocar o nome para mandatos suplentes, como o de vice-governador.

Para eleger federal

O deputado Capitão Samuel diz que em Sergipe existem partidos grandes que ficarão vendo o “navio passar”.

*** – A disputa para eleger um deputado federal está estreita, exceto o PT e o PL, acha.

*** Acrescenta que “nenhum outro partido está com o número de candidatos que possamos dizer que será eleito para uma vaga na Câmara”.

Gilmar avalia candidatura

O deputado e radialista Gilmar Carvalho ainda não escolheu o partido que vai se filiar e não decidiu o que pretende disputar. Deixa claro que não será candidato majoritário

*** A tendência é Gilmar disputar a reeleição para deputado estadual, porque tem projeto definido de ser candidato a prefeito de Aracaju em 2024.

*** Gilmar já conversou com candidatos majoritários de situação e oposição, mas ainda não tem nada definido. Também recebeu convites para filiar-se a vários partidos.

Polícia conivente?

Capitão Samuel avisa que “as Policias sergipana fizeram dezenas de operações em todo o estado em relação a contravenções”.

*** – Na próxima semana deverão fazer um pente fino em dispensas de Licitações e Licitações de todas as Prefeituras do estado, especialmente mirando verbas da saúde e educação.

*** Cabe a pergunta: “por que não fizeram essas operações quando não reivindicavam aumento? Estariam coniventes e agora querem mostrar que não estão”? A Polícia não deve ser atenta só quando deseja melhor salário.

Valmir se compromete

Segundo informações de fonte do Partido Liberal, o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, se comprometeu a disputar vaga de deputado federal junto ao presidente Valdemar Cunha Neto.

*** Mesmo assim, Valmir deixa rolar a expectativa de uma disputar majoritária, com ele para o Governo.

*** Valmir não nega, entretanto, que se Ulices Andrade disputar o Governo pela base aliada, ele fará uma composição para apoiar o conselheiro.

Federações andam

Está praticamente fechada a federação de partidos entre o PSDB e o Cidadania. Quem mexe com isso é João Dória, candidato tucano a presidente.

*** Também há articulação intensa para a criação da Federação do Cidadania e União Brasil, para apoiar Sérgio Moro a presidente e Renata Abreu à vice.

*** Nesse caso, em Sergipe, Danielle Garcia (Podemos) não estará na chapa com o Cidadania e disputará vaga na Câmara Federal ou Alese.

Conversas iniciais

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) diz que não é verdade que está praticamente fechada a federação de partido do PSDB com o Cidadania.

*** Segundo Alessandro, “as conversas estão no início, tanto com PSDB como com o Cidadania”.

Valadares retorna

O ex-senador Antônio Carlos Valadares (PSD) está se recuperando muito bem da cirurgia do coração a que se submeteu em São Paulo.

*** Nesta sexta-feira ele vai para Simão Dias e no domingo faz o seu programa de rádio. Valadares voltará normalmente a radio na sua cidade.

PSDB e Patriota

O presidente do PSDB, Eduardo Amorim, conversou ontem com o Patriota, através do seu presidente regional, Uezer Marques, e da vereadora Emília Correa.

*** O assunto principal foi à formação de chapa proporcional entre os dois partidos. A vereadora Emília Correa vai para deputada federal.

*** Foi um encontro importante para as duas legendas, mas ainda não houve decisão de como será a chapa, embora as conversas tenham sido boas.

Giro nas redes sociais

Band Jornalismo – João Doria diz que internações de menores de 18 anos em UTI com covid subiram 61% em São Paulo.

Guilherme Amado – TCU decide se abranda punição a quem usa documento falso em licitação. Pode ser?

Brasil de Fato – Jornalistas da Folha de S. Paulo, por meio de uma carta aberta, se manifestaram contra a publicação recorrente de conteúdos racistas no jornal.

Glesi Hoffmann – Brasil bateu ontem recorde diário de casos de covid-19, um total de 137 mil registros. Mais que nunca, devemos usar máscara.

Revista Fórum – Lewandowski determina que MPs estaduais atuem contra pais que não vacinarem crianças

Radar – Deltan defende Sérgio Moro e dispara contra PT: ‘maior escândalo de corrupção do Brasil’.

Rodrigo Maia – A Anatel precisa se posicionar com urgência sobre os possíveis impactos do 5G no sistema de navegação dos aviões.

Sérgio Moro – Canalha é quem roubou o povo brasileiro durante anos e quem usou nosso dinheiro pra financiar ditaduras. E quadrilha é o nome do grupo que fez isso, colocado por você, Lula, na Petrobras.