Direita a caminho de outra surra

Por Adiberto de Souza *

Caso os ventos políticos não mudem até outubro, a direita sergipana caminha a passos largos para um novo naufrágio eleitoral. Graças à falta de unidade do grupo, todos os projetos dos direitistas para conquistar a Prefeitura de Aracaju foram por água abaixo em 2020. Apesar da campanha caríssima, o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) não conseguiu nem chegar ao 2º turno, perdendo a vaga para a delegada de polícia Danielle Garcia (Pode), uma neófita em política. A moça também perdeu feio para o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Agora em 2022, a direita corre o sério risco de uma derrota ainda mais acachapante, principalmente por conta do fracassado governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). Outro ponto que pesa contra os aliados do capitão de pijama é o negacionismo à vacina contra a covid-19. Esclarecidos e satisfeitos com a redução das internações e dos óbitos causados pela doença graças justamente ao imunizante, os sergipanos devem mandar pras cucuias os candidatos que se opõem à ciência. Vale lembrar que estes negacionistas destrambelhados estarão, em sua grande maioria, aboletados no frágil palanque da direita. Misericórdia!

Santa ignorância

A Chesf pode ser boa em captação de energia elétrica, mas é péssima em geografia. Agora mesmo, a estatal confundiu os municípios sergipanos situados na área da bacia do Rio São Francisco, com aqueles localizados às margens desse magnífico corpo d´água. Diferente do que informa a Chesf, Nossa Senhora da Glória e Monte Alegre de Sergipe não são banhados pelo Velho Chico. Portanto, ao contrário do alerta da companhia, estes dois municípios não correm risco de inundação devido ao aumento da vazão da Hidrelétrica de Xingó. Crendeuspai!

Não se venda

Você sabia que quem vende o voto pode ser condenado a quatro anos de cadeia? O artigo 299 do Código Eleitoral prevê punição idêntica para o político safado comprador de consciências. A venda do voto se caracteriza pelo recebimento de dinheiro, cestas básicas, material de construção, emprego ou qualquer outro benefício. Não entre nessa!

Volta dos trens

E o deputado federal Bosco Costa (PR) defende mais investimentos na rede ferroviária brasileira. O parlamentar entende que o país não pode continuar fazendo o transporte de minérios e cargas diversas apenas em cima de caminhões. De acordo com Bosco, no passado, 80% do transporte de mercadorias entre Aracaju e Salvador eram feitos por trens. Sempre que pode, Costa argumenta ser preciso voltar a investir neste importante modal. Certíssimo!

Uso da máquina

As línguas ferinas andam espalhando pelas esquinas de Sergipe que um pré-candidato a cargo majoritário está usando a máquina pública para divulgar seu projeto político. Tudo porque assessores da repartição onde o distinto bate ponto vivem “plantando” notinhas na imprensa, enchendo a bola do dito cujo. Os fofoqueiros de plantão juram que se não fosse a ação dessa assessoria pública, o tal pré-candidato não seria lembrado nem para concorrer a síndico de condomínio. Cruzes!

Bracinhos na seringa

A Secretaria da Saúde de Aracaju começa hoje a vacinar contra a convid-19 as crianças com 11 anos de idade sem comorbidade. Desde o último sábado, a vacinação está alcançando apenas crianças entre 5 a 11 anos com algum tipo de comorbidade e deficiência permanente. Para a criança receber a 1ª dose, o pai ou responsável deverá estar munido da carteira de vacinação dela, documento de identificação, com foto e comprovante de residência de Aracaju. Supimpa!

Passaporte vacinal

E por falar em vacina contra a covid-19, os negacionistas que estudam ou trabalham na Universidade federal de Sergipe vão ter que colocar os braços na seringa. Do contrário, serão impedidos de ter acessos aos campi da UFS. A correta exigência do passaporte vacinal à comunidade acadêmica foi aprovada, ontem, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Portanto, os estudantes e servidores que insistirem em não se vacinar, já podem solicitar o cancelamento da matrícula e licença do trabalho, respectivamente. Marminino!

Polícia aplaudida

Os sergipanos estão satisfeitos com os resultados da chamada operação padrão desencadeada pelo Movimento Polícia Unida. Revoltados com a recusa do governo em atender suas reivindicações salariais, os policiais estão dando baculejo no jogo do bicho e fiscalizando a documentação dos ônibus. Diante dos bons resultados apresentados pela operação, a população já torce que o governo não atenda aos manifestantes, para que eles continuem agindo contra a contravenção e outros crimes que antes eram deixados de lado. Home vôte!

Capitão narigudo

E o senador Rogério Carvalho (PT) voltou a chamar de mentiroso o presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo o petista, o capitão de pijama volta desinformar a sociedade, “cometendo mais um crime contra a saúde pública”. Segundo Carvalho, ao contrário do que diz Bolsonaro, nenhuma contaminação pelo vírus é mais segura que a vacina. Rogério lamentou que a covid-19 já tenha matado mais de 621 mil pessoas no Brasil, enquanto a vacina salvou milhões de vidas. E o senador conclui: “Esse genocida quer é mais mortes”. Desconjuro!

DEM escanteado

Caso não ocorram fatos novos, o DEM sergipano será levado à reboque para o palanque do governador Belivaldo Chagas (PSD). É que o União Brasil, futuro partido a ser formado com a fusão do DEM e do PSL, será comandado em Sergipe pelo ex-deputado André Moura (PSC). Como novo governista, o suplicante já disse que a nova legenda seguirá as orientações de Belivaldo. Resta saber como ficam os projetos eleitorais de demistas como José Carlos Machado e Aninha Alves. Danôsse!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Diário de Aracaju, em 30 de março de 1915.

* É editor do Portal Destaquenotícias