Direito: quais são os diferenciais desta graduação?

O curso de Direito oferece ao estudante capacitação para entender, aplicar e defender leis.

Toda sociedade utiliza um conjunto de normas que regem a convivência entre os cidadãos e contribuem para a harmonia comunitária e a solução de problemas gerais. Entendê-las, aplicá-las e defendê-las é papel do bacharel em Direito. Para estar apto a realizar tais atividades, são necessários cinco anos de estudos das normais.

É uma área diversificada e que necessita de profissionais qualificados. Por isso, a Universidade Tiradentes (Unit) possui a melhor estrutura, metodologia e corpo docente para preparar o estudante para o mercado de trabalho.

Mas, quais são os diferenciais da Unit? O curso possui currículo dinâmico, atualizado de acordo com as demandas de mercado e com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCNs).

Em sua estrutura física, a universidade conta com salas de simulações jurídicas e laboratórios com modernos equipamentos; Núcleos de Práticas Jurídicas (NPJ) nas quatro cidades em que possui campi (Aracaju, Estância, Itabaiana e Propriá), um local onde o aluno têm a oportunidade de atender à comunidade e, consequentemente colocar em prática o conhecimento teórico adquirido.

O estudante da Unit também possui mais opções de estágio exclusivo em órgãos públicos, como Defensoria Pública do Estado, por meio do Projeto Reformatório, no Tribunal de Justiça de Sergipe (Cejusc), Advocacia Geral da União (AGU) e Justiça Federal de Sergipe (JFSE); e empresas privadas. Além disso, tem a possibilidade de realizar intercâmbio acadêmico em 23 países nas mais de 82 instituições de ensino conveniadas.

O corpo docente conta com diversos professores de destaque em suas respectivas áreas. Entre eles: Ronaldo Alves Marinho da Silva, Clara Cardoso Machado Jaborandy, Paulo Raimundo Lima Ralin, América Cardoso Barreto Lima Nejaim, Maurício Gentil Monteiro e Grasielle Borges Vieira de Carvalho.

Tudo isso confere à universidade um índice elevado de alunos aprovados na OAB e em concursos públicos e a rápida absorção e relevância dos egressos no mundo da advocacia.

É o caso do egresso Daniel Passos, especialista em direito tributário na capital paulista. “O curso da Unit conseguiu trazer uma boa base do Direito, uma base teórica importante, de formação. Trouxe também a prática jurídica e a vivência dessa prática ao longo dos anos da graduação, sem deixar de lado a fundamentação teórica. Independentemente da profissão a ser seguida, é o que se espera do bacharel em Direito: uma profundidade de conhecimento teórico. E isso a Unit foi capaz de me dar”, afirmou Daniel.

