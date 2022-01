Dom da Empada inaugura as primeiras unidades da marca em Sergipe

As operações estão localizadas nos shoppings RioMar e Jardins e oferecem mais de 20 sabores do salgado, para uma refeição rápida e saborosa

Produzir empadas de sabores variados, com alta qualidade e valor acessível, além de oferecer excelente atendimento tornando inesquecível a experiência do consumidor. Essa é a premissa da franquia Dom da Empada, que acaba de inaugurar nos dois principais shoppings da capital sergipana.

A novidade traz para o RioMar Aracaju e Shopping Jardins, mais de 20 sabores de empadas gourmet, produzidos a partir de uma receita especial de origem mineira, que vem conquistando o paladar do nordestino. Na Dom da Empada, o cliente encontra sabores como frango com bacon, palmito, alho poró, carne seca, calabresa, camarão com requeijão, nordestina, bacalhau, brigadeiro, leite condensado, paçoca, Romeu e Julieta, entre outros salgados e doces.

O cardápio conta também com pastéis de forno e bebidas, sendo uma ótima opção para quem busca refeições rápidas, saborosas e diversificadas. E a cada 30 minutos sai uma nova fornada quentinha.

No RioMar Aracaju, as famílias encontram a Dom da Empada em frente à Caixa Econômica. Já no Jardins, o quiosque fica localizado no mall em frente ao hipermercado GBarbosa.

A Dom da Empada está no mercado desde 2006 e encontra-se em pleno processo de expansão. Hoje, a marca está presente nas principais capitais do Nordeste como Salvador, Maceió, Recife e, agora, Aracaju.

Da assessoria

Foto Divulgação