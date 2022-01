Ex-BBB Gui Napolitano confirma affair com Emilly Araújo: “Gente boa”

Guilherme Napolitano, ex-participante do BBB20, confirmou que teve um breve affair com Emilly Araújo, campeã do BBB17. “Fiquei com a Emilly, sim. Ela é muito simpatica e gente boa. Já tinha encontrado com ela em eventos e a gente conversou muito no aniversário da Flay. No mesmo dia, a gente foi para uma festa e acabou rolando”, contou o modelo em entrevista à jornalista Chris Flores, apresentadora do Fofocalizando, na quarta-feira (19).

De acordo com ele, a intenção não era expor. “Foi a Flay que acabou soltando. Nem ia falar nada, foi só um beijo, mas a Flay acabou espalhando”, contou. O aniversário de 4 anos do pequeno Bernardo, filho de Flay, foi celebrado no dia 14 de dezembro. Guilherme, que terminou o namoro com a influenciadora Catherine Bascoy em outubro do ano passado, tem aproveitado a vida de solteiro. Catherine declarou ter descoberto traições e decidiu romper. REDAÇÃO QUEM