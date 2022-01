Feira de livros apresenta publicações a partir de R$5 no Shopping Jardins

Romances, livros de atividades, contos infantis e clássicos da literatura brasileira no formato de histórias em quadrinhos são alguns dos destaques do evento que acontece em Aracaju (SE)

A mais recente pesquisa ‘Retratos da Leitura no Brasil’ realizada pelo Instituto Pró-Livro e Itaú Cultural, divulgada em 2020, aponta que o brasileiro lê em média 4,9 livros por ano. É no Nordeste onde está a taxa de leitura mais baixa do país, com 4,3 livros ao ano. O índice nacional é considerado baixo. Os franceses, por exemplo, costumam ler 20 livros por ano.

Buscando estimular a leitura entre os sergipanos, a Livraria Escariz promove mais uma edição de sua feira de livros no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). As publicações estão sendo comercializadas a valores a partir de R$5. O evento acontece na Praça Orquídea, em frente à loja Kalunga, e reúne obras de diferentes gêneros, indicadas a crianças, jovens e adultos – como fábulas, livros de atividades infantis, contos, crônicas, romances, suspenses e clássicos da literatura.

As opções para a criançada são diversas e incluem cadernos de atividades que desafiam meninos e meninas a resolverem tarefas e desenvolverem diferentes habilidades e competências. Dentre as sugestões, estão também os livrinhos da coleção Histórias do Folclore Brasileiro, da editora Ciranda Cultural, sobre o Curupira e Boto Cor-de-Rosa por R$5 cada.

Para os adolescentes, alguns dos destaques são os romances apresentados no formato de HQ. A coleção ‘Clássicos em Quadrinhos’ da Editora Principis conta com versões de ‘Memórias Póstumas de Brás Cubas’ e ‘Dom Casmurro’ de Monteiro Lobato ilustradas por Walmir Amaral e Caio Majado, respectivamente, e ‘Senhora’ de José de Alencar por Arthur Garcia. As obras são indicadas para leitores a partir de 15 anos e cada exemplar tem o valor de R$12,50.

Já o público de todas as idades que é apaixonado pela órfã Anne tem à disposição diversos títulos da série criada pela canadense Lucy Maud Montgomery, como ‘Anne of Green Gables’, ‘Anne of Avonlea’, ‘Anne e A Casa dos Sonhos’, dentre outros. Cada exemplar tem o valor de R$15.

A Feira de Livros Escariz está aberta ao público, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. O acesso é gratuito.

Leitores aracajuanos

Mesmo com o crescente acesso à tecnologia digital e aos e-books, o livro impresso continua sendo o formato preferido da maioria dos leitores brasileiros (67%), segundo a 5ª edição da pesquisa ‘Retratos da Leitura no Brasil’ (2020). O estudo revela também que 58% dos aracajuanos são considerados leitores, ou seja, leram, inteiro ou em partes, pelo menos um livro nos últimos três meses. Esta média de obras lidas em um ano é a terceira menor entre as capitais do Nordeste. O aracajuano lê 4,65 livros por ano, ficando à frente apenas dos moradores de Salvador (4,17) e Maceió (4,17). O maior índice do Nordeste está em João Pessoa, onde a população lê 7,99 obras por ano.

Feira de Livros Escariz

O quê? Feira literária com livros de atividades e diversas obras voltadas para crianças, jovens e adultos.

Quando? Até 14 de março, funcionando de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.

Onde? Praça de Eventos Orquídea do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito. Obras a partir de R$5.

Da assessoria

Foto: Divulgação