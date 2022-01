Flash Político: Psol pensa em lançar candidato ao governo de Sergipe. Henri Clay topa o Senado

Em fevereiro próximo, o Psol vai reunir a sua militância para discutir a tática para as próximas eleições e um programa para o governo de Sergipe que enfatize as mudanças sociais e estruturais no estado.

O partido enxerga que atualmente possui figuras públicas e condições objetivas para lançar forte candidatura própria para o Governo de Sergipe.

O partido também discute a hipótese de compor uma frente democrática-popular, tendo o ex-presidente da OAB/SE, Henri Clay Andrade (foto), como candidato ao Senado. Neste contexto, o Psol abriria mão da candidatura própria ao governo de Sergipe em prol de uma ampla aliança de esquerda.

Henri Clay avalia a importância crucial da unidade do campo democrático e popular no Brasil e em Sergipe, e afirma estar disposto a aceitar o desafio de uma candidatura histórica que contribua para as fundamentais mudanças políticas e sociais em Sergipe.

A militância e as lideranças locais e nacionais psolistas estão muito entusiasmadas com as possibilidades reais e inéditas do partido em Sergipe, inclusive com a perspectiva de apresentar fortes chapas de candidaturas proporcionais que viabilizam a eleição de deputados estadual e federal.