Go Digital anuncia participação de Thiago Nigro

Evento acontece nos dias 27 e 28 de janeiro, em Recife

O Go Digital Festival, evento realizado pela GoKursos, em parceria com a UNINASSAU, anunciou a presença de mais um palestrante. Trata-se de Thiago Nigro, um dos maiores influenciadores da área de finanças do país. Conhecido como “Primo Rico”, o paulista vai compartilhar conhecimentos e debater as tendências para o digital em 2022.

Criador do canal “O primo rico” no Youtube, Thiago se tornou um dos maiores influenciadores quando o assunto é educação financeira e investimentos. Hoje, o seu canal conta com mais de 5 milhões de inscritos, além dos também mais de 5 milhões de seguidores no Instagram.

“Thiago é um dos grandes destaques da sua área no Brasil, reafirmando nossa visão de contar com os principais nomes do marketing digital e de negócios no país. Estamos montando uma programação excepcional e estamos satisfeitos com tudo que vamos oferecer de conteúdo e oportunidades para os participantes”, explica Eduardo Cavalcanti, diretor da GoKursos.

O Go Digital Festival acontece nos dias 27 e 28 de janeiro, no Centro de Convenções de Pernambuco. Além de Thiago, o evento contará com a participação de Janguiê Diniz, Pablo Marçal, Pyong Lee, Carol Paiffer, Gilberto Augusto, Cris Arcangeli, Silvio Meira, entre outros.

Os interessados em participar do evento podem realizar a inscrição por meio do site do evento (godigitalfestival.com).

Foto assessoria

Por Suzy Guimarães