Linn da Quebrada chega ao BBB 22 com camiseta”Monumento à voz de Anastácia”

“Anastácia Livre é uma viagem no tempo. É voltar ao passado e libertar essa mulher negra escravizada que veio do Congo no século XVIII e foi condenada à mordaça pelo resto da vida por lutar contra um homem branco que a violentou sexualmente”, explica Yhuri sobre a obra. “Se tornou a ‘escrava santa’ por sua firmeza, mas refém à uma iconografia colonial. Em ‘Monumento à voz de Anastácia’, trabalho que exponho hoje, ergo um monumento à voz dela. Uma voz negra, feminina, de luta pela existência.”

“Eu e Lina planejamos isso desde o meio de dezembro. Como alcançar os circuitos midiáticos com uma imagem de liberdade radical? Ela me convidou então para gente pensar uma camisa exclusiva para sua entrada no grande reality do Brasil! Muito feliz e orgulhoso por isso”, o artista compartilha em seu Instagram. A obra está sendo exibida na exposição Carolina Maria de Jesus, no IMS em São Paulo, que fica aberta ao público gratuitamente até o dia 27 de março de 2022.