Melhoria contínua: 5 dicas de gestão para implementar na sua empresa

O início de uma empresa não é fácil, sendo sempre recheado de surpresas e emoções. Aos novos empreendedores cabe, então, entender o máximo possível a respeito do mercado e da gestão de uma organização. Esse planejamento, afinal, é o que te possibilitará estar preparado para esse projeto.

Apostar na eficiência é, então, a melhor opção, especialmente em processos já testados e aprovados por milhares de corporações. Um bom exemplo disso é a melhoria contínua, um conjunto de ações que visa um aprimoramento constante da companhia. Para entender melhor, confira 5 dicas para tirar esse sonho do papel.

Analise a ferramenta ideal

O termo melhoria contínua já é bastante conhecido, em especial no ambiente empresarial e industrial. Ainda assim, é necessário deixar claro que não há apenas uma forma de fazê-lo. Na verdade, algumas são as oportunidades utilizadas por corporações para melhorar seus resultados.

Em especial, há alguns modelos mais conhecidos para essa tarefa, sendo o principal o PDCA. Aqui, o foco está na sigla, que representa Plan, Do, Check, Act, ou seja, Planejar, Fazer, Checar e Agir. Outras ferramentas bastante usadas pelas corporações são o BPM (Business Process Management), Matriz BASICO, Kaizen e Ishikawa.

Aplique a técnica em sua empresa

Independentemente da área de atuação e do porte de uma empresa, não há dúvidas de que ela pode ser mais bem organizada. Para isso, então, o ideal é definir uma das ferramentas citadas acima e aplicá-la na prática. Aqui, o objetivo é seguir à risca as sugestões para, assim, obter os melhores resultados.

Em alguns casos, é preciso o auxílio de especialistas para efetivar todo esse plano, o que pode ser facilmente arranjado. Com isso, fica mais simples passar por todo o projeto e, ao mesmo tempo, continuar as atividades diárias de sua organização.

Comunique sua equipe

Ainda que seja por excelentes motivos, a aplicação da melhoria contínua não deixa de ser uma mudança drástica. Dessa forma, é comum averiguar situações em que ocorre uma pequena confusão quando ela é posta em prática. Para evitar que isso ocorra com você, nada melhor do que se comunicar com sua equipe.

Neste ponto, o mais indicado é, primeiramente, unir todos os colaboradores, informá-los sobre as mudanças e explicá-los como funcionará. Em seguida, se faz preciso elucidar para cada um dos departamentos qual será sua função no projeto. Com tudo isso feito, a jornada se torna muito mais simples e eficaz.

Invista na mudança

Todos que atuam no mercado corporativo sabem que, de uma forma ou de outra, há sempre um investimento envolvido. Em especial, isso ocorre com grandes mudanças, como é o caso da melhoria contínua. Logo, é natural entender que é preciso investir antes de colher os tão sonhados resultados.

Neste tópico, os principais aspectos que podem ser custosos remetem à tecnologia necessária e ao apoio de especialistas. É importante destacar, entretanto, que este é um investimento que visa trazer resultados. Ou seja, é um gasto que, no futuro, deve trazer benefícios financeiros à organização.

Analise os resultados e faça ajustes

Como é de se imaginar, não há uma receita de bolo perfeita que sirva para todas as situações. De fato, cada mercado e cada empresa possuem suas características e particularidades próprias. Sendo assim, é simples entender que uma análise constante deve ser feita para aprimorar cada vez mais os processos.

Durante essa etapa do projeto, é bastante provável que surjam situações problemáticas, as quais devem ser corrigidas. Por conta disso, existe a necessidade de sempre realizar ajustes no plano inicial, em especial para garantir que os resultados esperados sejam verdadeiramente alcançados.

Aplicando a melhoria contínua em pequenos negócios

Após ler todo esse conteúdo, é fácil imaginar que essas são estratégias que somente podem ser aplicadas em grandes empresas. A realidade, porém, é que metodologias como o PDCA podem sim ser utilizadas em negócios de todos os portes. Para isso, basta seguir os passos mencionados acima e, mais do que isso, comprometer-se com eles e buscar os resultados!

E aí, gostou de entender mais sobre a melhoria contínua? Aproveite o começo do ano, prepare-se, e busque mais esse objetivo! Para isso, informe-se bastante e não se esqueça do trabalho duro!

