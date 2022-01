Orquestra Sinfônica de Sergipe abre inscrições para Pianista/Regente

As inscrições estão abertas até o dia 25 de fevereiro

Estão abertas até o dia 25 de fevereiro, as inscrições para preenchimento de 01 vaga para Pianista de Orquestra/Regente do Coro Sinfônico da Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse). O Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), torna público o presente chamamento, cuja vaga oferece a remuneração, atualmente, de R$3.200,00, com direito a férias e décimo terceiro salário.

Os interessados deverão solicitar a ficha de inscrição para a produção da Orsse, exclusivamente pelo e-mail [email protected] A produção proverá toda a orientação necessária para o processo. As avaliações ocorrerão no formato virtual, por meio de análise curricular, vídeos (audições) e entrevista.

“O desempenho, bem como o currículo de cada candidato, serão analisados pelos membros da banca avaliadora que indicarão se o candidato correspondeu aos critérios estabelecidos para o preenchimento de vaga. A divulgação do resultado deverá acontecer até o dia 07 de março e será disponibilizada nas páginas oficiais da Fundação, programação da Aperipê e redes sociais da Orsse”, afirma a presidente da Funcap, Conceição Vieira.

Vale lembrar que o chamamento objetiva a contratação de um profissional com formação em piano e regência coral. Seguem as exigências de produção de vídeo:

Vídeo 1 – Performance pianística:

1) Bach – Prelúdio e fuga do Cravo Bem Temperado, livre escolha.

2) Excerto orquestral: Parte integral de piano de último movimento (Toccata – “O trenzinho do caipira”) das Bachianas Brasileiras nº2, de Heitor Villa-Lobos.

3) Redução pianística da obra “Pater Noster”, de Igor Stravinsky.

Vídeo 2 – Performance como regente:

1) Regência, com coro ou piano, de obra coral livre-escolha.

2) Regência, com coro ou piano, da obra “Pater Noster”, de Igor Stravinsky.

Obs.: o Coro escolhido para a produção do vídeo poderá ter configuração mínima. Caso o(a) candidato(a) não consiga a presença de um coro para desenvolver sua performance, deverá realizá-la com o auxílio de um pianista correpetidor.

Acesse o link: https://www.funcap.se.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/inscricoes-para-PianistaRegente-do-Coro.pdf