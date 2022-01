Padres da Paróquia pedem o cumprimento da lei no descarte de lixo no município de Lagarto

Nessa quarta-feira (19), os padres da Paróquia Santa Luzia do Alto da Boa Vista, em Lagarto, lançaram uma nota pedindo o cumprimento da forma legal do descarte de lixo na cidade, que vem sofrendo há quase um mês com queimadas que estão provocando uma fumaça tóxica.

Leia a íntegra:

“Nós, padres da Paróquia de Santa Luzia do Alto da Boa Vista – Lagarto/SE, entendemos que a nossa cidade e o meio ambiente são “CASA COMUM”. Assim, solicitamos das autoridades do executivo e do legislativo o cumprimento da forma legal do descarte de lixo na cidade de Lagarto, uma fiscalização e logística mais inteligente na lida com o lixo da cidade.

Hoje, a lixeira do Povoado Santo Antônio vem causando danos ambientais que provocam consequências à saúde humana, o que é inegável, pela toxicidade dos gases que provocam a combustão do lixo. O meio ambiente e a população lagartense “gemem” (sofrem), devido à poluição desenfreada. Sabe-se que o problema é antigo, o lixão da cidade é aberto, a cidade cresceu e o local final do lixo é o mesmo há décadas. O local é inadequado. Não queremos ouvir falácias, queremos a solução, direito de toda gente lagartense.

Ciente de que em 2010, o governo brasileiro instituiu a Lei Nacional dos Resíduos Sólidos, que estipulou, em 2014, o prazo para que todos os municípios do país tenham uma destinação correta dos seus resíduos, substituindo todos os lixões por aterros sanitários. Solicitamos o cumprimento da LEI. Que as autoridades despertem desse sono profundo e assumam a responsabilidade em cuidar da vida humana ofertando as condições mínimas para que a nossa gente tenha uma vida perfeita, completa e feliz.

Como cristãos, devemos estar atentos às questões ambientais. Deus criou todas as coisas e delegou-nos o seu cuidado: “tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e guardar” (Gênesis 2:15)

CUIDEMOS DA NOSSA CASA COMUM, da nossa cidade, do nosso planeta!

PARÓQUIA DE SANTA LUZIA DO ALTO DA BOA VISTA – LAGARTO/SE”

Imprensa Sergipana

Nesta semana, o radialista Narcizo Machado, do Jornal da Fan F1, também abordou o tema do lixão em Lagarto. Segundo ele “A prefeita Hilda de Gustinho só veio tomar uma atitude depois de 22 dias”.

O lixão repercute em outros meios de comunicação, destacando a lentidão e descaso da Prefeitura de Lagarto, em tomar medidas cabíveis para sanar o grave problema aos lagartenses, bem como ao meio ambiente.

Fonte: O Bolo é Grande