Pesquisa de preços de carne  mostra picanha a até  R$ 62,99 e coxão mole R$ 40,99

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), disponibiliza, nesta quinta-feira (20), nova pesquisa comparativa de preços dos cortes de carne.

Os dados, coletados na quarta-feira (19), em sete estabelecimentos comerciais localizados na capital, oferecem uma referência de preços aos consumidores e auxiliam no monitoramento de mercado.

No levantamento, foram observados os valores aplicados para 32 diferentes itens, entre eles estão os cortes de carnes bovina, suína, frango e linguiça calabresa. A variação de preços constatada para o filé de peito de frango revela valores que vão de R$18,00 a R$ 22,00, por quilo. Já o frango inteiro, com miúdo, foi verificado com maior preço de R$ 29,99 e menor preço de R$ 12,00.

Constam, na tabela, picanha com valores entre R$ 45,00 e R$ 62,99, enquanto a alcatra está com menor preço de R$ 36,00 e maior valor de R$ 40,99. Em relação aos cortes de carne bovina, ainda é possível consultar os preços de contra filé, costela, coxão duro, coxão mole, cupim, filé mignon, fraldinha e outros.

O levantamento, realizado periodicamente pelo órgão, visa, também, estimular os consumidores a desenvolverem o hábito da pesquisa e praticarem o consumo consciente. “É importante destacar que a variação de preços existe e é permitida, a partir da garantia da livre concorrência, que é instituída pela Constituição Federal. No entanto, devem ser consideradas as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que proíbe a elevação injustificada de preços e também a exigência de vantagem manifestamente excessiva”, alertou o coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes.

Todas as pesquisas, realizadas pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, estão disponíveis o site institucional da Prefeitura e no endereço eletrônico procon.aracaju.se.gov.br. Para esclarecer dúvidas ou registrar denúncias, o Procon Aracaju disponibiliza o SAC 151 e a linha telefônica 3179-6040, que funcionam em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Também é possível encaminhar solicitações através do e-mail [email protected]

Confira aqui a tabela completa.

Com informações da Semdec