Polícia Civil divulga as imagens de acidente com Tarantella e pede ajuda para encontrar motorista

A Polícia Civil divulga nesta quarta-feira, 19, imagens do acidente de trânsito que vitimou o empresário João Paes da Costa, conhecido como João Tarantela. As imagens mostram que segundos antes do acidente o veículo – provavelmente um Pálio com placa estilo Mercosul e cor escura – estava circulando pela esquerda e centro da via, ao passo que o empresário conduzia sua motocicleta alguns metros atrás, à direita da pista.

Mais à frente, os condutores se tocam lateralmente na pista de acesso à avenida Tancredo Neves, ao lado de um home center. As imagens mostram o toque lateral entre a motocicleta e o carro, ocasionando um abalroamento.

Com a colisão, a vítima do acidente cai e o capacete se desprende da cabeça. O condutor do veículo para alguns metros à frente, observa a vítima no chão e vai embora sem prestar socorro.

Informações que possam levar a polícia a identificar e localizar o automóvel e o condutor podem ser repassadas para o Disque Denúncia 181. A ligação é gratuita e o sigilo é absoluto.

Fonte SSP