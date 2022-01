Polícia Militar prende homem por porte ilegal de arma de fogo em Aracaju

Nessa terça-feira, 18, policiais militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo e apreenderam um veículo roubado e vários celulares em Aracaju.

A guarnição realizava rondas, quando foi informada, por meio do Ciosp, sobre um veículo Fiat Strada, de placas QMK-6146, que teria sido roubado no bairro 18 do Forte. Os militares realizaram diligências e localizaram o carro parado num semáforo na Avenida Tancredo Neves.

Os policiais tentaram realizar uma abordagem, mas o motorista visualizou a viatura e empreendeu fuga, seguindo sentido Zona Sul da capital. Com o apoio de outras guarnições, a equipe policial conseguiu interceptar o suspeito, que perdeu o controle do veículo, subindo no canteiro central da Avenida Beira Mar.

O homem foi flagrado com um revólver calibre. 38, com numeração raspada, e cinco munições; quatro aparelhos celulares; uma chave e CRLV da motoneta de placa OEQ-1825, com restrição de roubo e furto; CRLV de outro veículo com restrição de roubo e furto (SW4, placas OKX-1B99), além do aparelho celular do proprietário do Fiat Strada.

O caso foi encaminhado à delegacia para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: PM/SE