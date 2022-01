Prefeito de Salgado assina convênios com a Caixa Econômica Federal

Nesta quarta-feira, 19 de janeiro, o prefeito Givanildo Costa, garantiu mais benefícios para Salgado. O gestor assinou alguns convênios com a Caixa Econômica Federal que vai trazer diversas melhorias ao município. E claro, transformar a vida das pessoas.

Givanildo Costa assinou convênios que vão trazer ao município piçarramento e melhorias nas estradas vicinais do município, além da modernização do campo de futebol do povoado Turma. O prefeito estava acompanhado do secretário de Obras, Silvano dos Santos, do engenheiro da pasta, Henrique Figueiredo e do ex-prefeito de Salgado, Gilvando Barbosa.

“São convênios importantes que vão garantir melhorias ao nosso município em diversos aspectos. É preciso uma estrada em boas condições para garantir o escoamento da produção agrícola. É preciso ter um campo de futebol em perfeito estado para permitir a prática do esporte. E esses convênios que acabamos de assinar vão dar tudo isso à nossa gente”, garantiu Givanildo.

Ascom – Prefeito Givanildo Costa – Salgado