Prefeitura realiza manutenção no poço artesiano do Povoado Deserto

A Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Defesa Civil, realizou nesta quarta-feira, 19 de janeiro, manutenção essencial para o bom funcionamento do poço artesiano do Povoado Deserto.

A manutenção incluiu os procedimentos de limpeza, melhorias nas partes hidráulica e elétrica, além de reposição de bomba.

Desde o início de 2021 que a gestão Nossa Força, Nossa Gente tem promovido ações no tocante as melhorias em poços artesianos do município, bem como na perfuração de novos poços ou na implantação de Sistemas Simplificados de Água.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias