Prefeitura realiza primeira edição do ano da Feirinha Agroecológica

Na manhã desta quinta-feira, 20, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social, realizou a primeira “Feirinha Agroecológica” de 2022. Na ocasião, foram comercializadas hortaliças e folhosas sem agrotóxicos, plantadas e cultivadas pelos participantes do projeto “Cultivando Cidadania”.

O projeto faz parte da Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional e, atualmente, conta com participação comunitária do grupo de quadrilha junina “Xodó da Vila”, composta por moradores do Jardim Esperança, no bairro Inácio Barbosa, onde uma das hortas comunitárias está localizada.

É importante destacar que os produtos são plantados e cultivados pelas pessoas que compõem o grupo participante, fazendo com que os preços sejam acessíveis, a qualidade seja garantida e a saúde preservada, já que tudo é produzido de maneira orgânica. Além disso, todo o valor arrecadado com a venda é repassado para as pessoas que estão no cultivo diário, as quais estão inclusas no Cadastro Único (CadÚnico).

De acordo com a secretária adjunta da Assistência Social de Aracaju, Selma França, os produtos oferecidos nesta primeira edição do ano da feirinha foram cultivados na horta do Jardim Esperança e também na horta da comunidade do Aloque.

“É um benefício que o município traz para as comunidades onde eles mesmos plantam, cultivam e vendem os produtos, recebendo uma verba extra para ajudar em suas casas. É gratificante ver a felicidade deles em iniciar o ano com mais uma edição da feirinha e a aceitação por parte do público é muito grande, já que os produtos são sem agrotóxico”, afirmou a secretária adjunta.

Segundo o coordenador e presidente da instituição “Xodó da Vila”, Etelvan Santos, oferecer produtos de qualidade e gerar renda para quem mais precisa é o combustível diário para cultivar os produtos que são comercializados na feirinha.

“Feliz em iniciar o ano com nossa feirinha, um projeto maravilhoso que faz com que as pessoas consigam consumir produtos de qualidade e, mais importante ainda, além da satisfação de trabalhar com a terra e cultivar esses produtos, é poder gerar mais recursos para que essas pessoas possam ter uma renda extra e consigam manter suas casas. Acredito que o ano será muito produtivo”, enfatizou Etelvan.

Consumidor satisfeito

A funcionária pública Roberta Salgado foi uma das consumidoras que aproveitaram a chegada ao trabalho para adquirir alguns dos produtos. “São duas oportunidades: uma de proporcionar a quem cultiva a oportunidade de vender aquilo que eles produzem, no quesito de agricultura comunitária, e também para nós, de chegar e ter a disponibilidade de um produto que sabemos que não tem agrotóxicos, não tem aqueles venenos todos que inviabilizam o consumo”, disse.

Fotos: Ascom / Assistência Social