PRF apreende mais de 500L de combustíveis e duas espingardas

Na madrugada desta quarta-feira (19), policiais rodoviários federais registraram a apreensão de duas espingardas de fabricação caseira que estavam no interior de uma edificação, onde foram encontrados armazenados um total de 25 galões contendo gasolina e óleo diesel. A ação aconteceu nas imediações do km 05 da BR-101, no Povoado Loreto situado em Rio Real/BA.

Equipes do Comando de Operações Especiais e do Grupo de Policiamento Tático da PRF em Sergipe realizavam patrulhamento na região, à qual pertence à circunscrição do órgão, quando avistaram um homem em frente a um imóvel. Ele tentou correr a pé assim que percebeu a aproximação das viaturas, mas foi alcançado e abordado.

Os policiais sentiram um cheiro forte e característico de combustível. Questionado, ele confirmou a existência no local da mercadoria, alegando que seu irmão seria o proprietário. Disse que vendia o combustível em troca de uma comissão e que o produto foi obtido junto a caminhoneiros prestadores de serviços, sem o conhecimento das respectivas empresas.

Na estrutura foram encontrados mais de 500 litros de combustível e duas armas de fogo longas, de fabricação caseira. O abordado, que já possui passagem criminal por roubo (Art. 157 do Código Penal Brasileiro), foi detido e encaminhado à Polícia Judiciária.

A PRF/SE, que tem intensificado suas ações de enfrentamento criminal na região, alerta que além do risco de explosão e dos danos diretos às empresas lesadas, o material armazenado está sujeito a adulterações. Assim, somada à possibilidade de responsabilização legal, quem consome esse combustível também pode ter seu veículo danificado.

