Rodrigo Valadares declara apoio a Vereador Byron em pautas sociais

Na manhã desta quarta-feira, 19, o deputado estadual por Sergipe, Rodrigo Valadares (PTB), recebeu a visita do vereador de Aracaju Sargento Byron (Republicanos) na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

Na oportunidade, os parlamentares trataram sobre pautas defendidas por Byron na capital sergipana, em prol de crianças e adolescentes com alguma deficiência, a fim de torná-las benéficas a todo Sergipe.

Byron é fundador do Projeto Estrelas do Mar, de referência na capital sergipana, onde trabalha pela inclusão dessas pessoas. Além disso, o vereador é o presidente Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Acessibilidade e Doenças Raras, que contribui ainda mais nessa luta.

Visando cooperar com o projeto, Rodrigo se comprometeu em levar a pauta a todo Sergipe, através da Casa Legislativa. Segundo ele, a ocasião servirá para que os parlamentares e a população olhem para a causa com mais sensibilidade, garantindo que os direitos das pessoas com deficiência sejam respeitados por todo o Estado.

Outro assunto em destaque entre os representantes públicos esteve relacionado à luta contra a taxa de esgoto abusiva cobrada pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), que chega a 80% do valor, mesmo para aqueles moradores que não usufruem do serviço. Para eles, a Deso tem sido desonesta com os seus clientes, principalmente pelo período pandêmico, e afirmam que se manterão na luta em defesa a essas pessoas.

Foto assessoria

Por Luísa Passos

Na manhã desta quarta-feira, 19, o deputado estadual por Sergipe, Rodrigo Valadares (PTB), recebeu a visita do vereador de Aracaju Sargento Byron (Republicanos) na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

Na oportunidade, os parlamentares trataram sobre pautas defendidas por Byron na capital sergipana, em prol de crianças e adolescentes com alguma deficiência, a fim de torná-las benéficas a todo Sergipe.

Byron é fundador do Projeto Estrelas do Mar, de referência na capital sergipana, onde trabalha pela inclusão dessas pessoas. Além disso, o vereador é o presidente Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Acessibilidade e Doenças Raras, que contribui ainda mais nessa luta.

Visando cooperar com o projeto, Rodrigo se comprometeu em levar a pauta a todo Sergipe, através da Casa Legislativa. Segundo ele, a ocasião servirá para que os parlamentares e a população olhem para a causa com mais sensibilidade, garantindo que os direitos das pessoas com deficiência sejam respeitados por todo o Estado.

Outro assunto em destaque entre os representantes públicos esteve relacionado à luta contra a taxa de esgoto abusiva cobrada pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), que chega a 80% do valor, mesmo para aqueles moradores que não usufruem do serviço. Para eles, a Deso tem sido desonesta com os seus clientes, principalmente pelo período pandêmico, e afirmam que se manterão na luta em defesa a essas pessoas.

Foto assessoria

Por Luísa Passos