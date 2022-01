Samuel afirma que não tem conhecimento sobre investigação e diz: “não sou homofóbico”

Uma informação divulgada na tarde desta quinta-feira (20) dando conta de que o MPE teria pedido à polícia civil para investigar uma postagem feita pela assessoria de deputado capitão Samuel sobre um suposto crime de homofobia e racismo foi imediatamente respondida pelo parlamentar.

Após tomar conhecimento do suposto inquérito, o deputado capitão Samuel disse que está tranquilo e que em nenhum momento agiu com homofobia. explicando que em sua equipe há. pessoas héteros e LGBT “Eu não sou homofóbico, agora é preciso que as pessoas entendam que eu respeito a todos e quero ser respeitado, quero deixar claro que sou cristão e sou da família tradicional”, Explicou o deputado.

Sobre o fato, Samuel disse que tomou conhecimento após uma postagem feita sem a devida observação de sua equipe que retirou a publicação imefiatamente. “Nunca fui homofóbico. Minha equipe tem todas as cores e eu respeito a todos e exijo o mesmo”, avisou.

Sobre o episodio, Samuel explicou que tudo começou após uma discussão nas redes sociais sobre o uso de banheiros públicos, onde ele defende que é preciso que haja para homens e para mulheres, “Sou contra o banheiro bacanal, onde é liberado homem e mulher juntos. Após a discussão, vimos que era preciso retirar o conteúdo e imediatamente minha equipe fez a retirada”, explicou.