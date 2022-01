Sealba Agro Show: programação divulgada durante coletiva

Faltando pouco mais de 20 dias, a programação do Sealba AgroShow foi divulgada. A Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese) realizou uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (18) para informar todos os detalhes do maior show de Agronegócios da região, que acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Parque Cunha Menezes, em Itabaiana.

O presidente da Faese, Ivan Sobral, apresentou a programação do evento. “O Sealba é voltado para negócios. Funcionaremos em horário comercial: abriremos das 8h às 18h. As principais empresas do agro estarão presentes em Itabaiana. É um evento em que temos uma área muito grande para trabalhar, com dimensão de 35 mil m², mais de 100 empresas expositoras confirmadas, uma expectativa de público circulante de 10 mil pessoas e é esperada uma comercialização de 50 milhões de reais. Tenho certeza que conseguiremos superar essa marca para esta primeira edição.”, declarou.

Além de toda imprensa, também estiveram presentes o prefeito de Itabaiana, Adailton Souza; o gerente do Espaço Banese + Agro, Alan Dias; e o gerente de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste, Lenin Falcão. O Sebrae é correalizador do Sealba AgroShow e também participou da coletiva. O superintendente Paulo Do Eirado lembrou que a Faese já é uma parceira de grande ordem.

“O Sebrae já tem uma tradição de trabalhar com a pecuária, com a produção de leite, e não poderia estar fora. Para a gente, é uma situação de convocação. É um momento especial no qual juntamos o terceiro setor, os produtos, bancos e governos para realizar esse evento. É um momento que traz uma grande esperança a todos. Não só ao agronegócio, mas ao turismo, ao comércio, a todas as cadeias produtivas grandes que estão participando direta ou indiretamente desse evento.”, afirmou.

Os maiores destaques da programação são o Encontro dos Secretários Municipais de Agricultura, que ocorrerá às 9h no dia 10 de fevereiro; a Abertura Oficial e o Encontro do Agro Sergipano com os Poderes, no dia 11 de fevereiro às 9h e às 10h; e o Encontro do Agronegócio Sergipano, com início às 9h no dia 12 de fevereiro. Além desses eventos, a programação está repleta de palestras que fomentarão e difundirão o conhecimento.

Outra grande novidade é o Sealba News. Durante os três dias do evento, no fim da tarde, será exibido um programa no Youtube do Sistema Faese/Senar no formato ao vivo com os principais momentos do Sealba AgroShow.

Confira a programação:

10/02 às 9h (quinta-feira)

Encontro dos Secretários Municipais de Agricultura

Abertura com o Presidente da Faese, Ivan Sobral, e o Secretário de Agricultura, Zeca da Silva.

Caso de Sucesso – Coopercuc – Uauá/BA

Captação de recursos – Engenheiro Agrônomo Jorge Teles (Estratégia Consultoria)

Programa de Aquisição de Alimentos – Conab

Políticas Públicas do Governo Federal no setor – Haroldo Araújo Filho (Superintendente SFA)

11/02 às 9h (sexta-feira)

Abertura Oficial e Encontro do Agro Sergipano com os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo

Palestrante Nilson Leitão (ex-deputado federal)

Homenagens a personalidades representativas do Agro

12/02 às 9h (sábado)

Encontro do Agronegócio Sergipano

Apresentação do Campo Futuro com mediação de Natália Fernandes (Coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado no Sistema CNA).

Panorama mercado de grãos – Pesquisador Mauro Osaki (Cepea/USP)

Perspectivas para o mercado pecuário – Lygia Pimentel (Diretora Agrifatto)

Manejo Racional de Pastagens: Resultados da aplicação no Sealba – Engenheiro Agrônomo André Sorio (Sebrae)

Palestras confirmadas dos Expositores

Tecnologia Net (Tecnologia de Eficiência do Nitrogênio): Fertilizantes de Alta Performance – Engº Agrônomo Erick Alexandre (Compo Expert)

O uso de Pordutos Biológicos Industrializados para uma agricultura sustentável – Engº Agrônomo Msc. Robson Luz Costa (Lallemand Plant Care Brasil)

Importância da inoculação e coinoculação na cultura do milho – Fernando Bonafé Sei (Microquímica tradecorp)

Uso de Drones na Agricultura – Guilherme Ribeiro Santos (Ecofly Soluções Aéreas – Brandt)

Importância do uso de biofertilizante – Fernando Bonafé Sei (Microquímica Tradecorp)

Qualidade de Silagem de Milho – Maicon Paloschi (Empresa KWS)

Painel Bioinsumos/Fertilizantes – Mapa/Embrapa

Painel ZARC/ABC+/ILPF/ZARC – Mapa/Embrapa

A programação poderá ser alterada com a inserção de mais palestrantes, confirmados por expositores do Sealba AgroShow.

Por Samara Fagundes