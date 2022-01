Seduc abre Processo Seletivo para cursos profissionalizantes

Inicialmente são quatro centros estaduais com inscrições abertas somando 835 vagas em 10 cursos

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) abrirá, neste mês de janeiro, Processo Seletivo para alunos que queiram ingressar em cursos técnicos profissionalizantes. Quatro unidades de ensino da rede estadual, inicialmente, estarão ofertando vagas. São eles: os centros estaduais de educação profissional Maria Fontes de Faria (Boquim), José Figueiredo Barreto (Aracaju) e Governador Seixas Dória (Nossa Senhora do Socorro) e o Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos Prof. Marcos Ferreira (Simão Dias).

O Centro Estadual de Educação Profissional Maria Fontes de Faria ofertará 70 vagas para o curso técnico em Segurança do Trabalho, na forma subsequente (ensino médio concluído), sendo 35 para a tarde e 35 para o turno da noite. As inscrições estarão abertas no período de 24 de janeiro a 4 de fevereiro, site da Seduc (www.seduc.se.gov.br), no link Portal do Aluno. Após efetivar a inscrição on-line, os alunos deverão entregar na escola até o dia 4 de fevereiro, das 8h às 11h, e das 13h30 às 16h30, o comprovante de inscrição online, em envelope, juntamente com documentos comprobatórios.

Para concorrer a uma das vagas, o estudante deve ter idade mínima de 16 anos, Ensino Médio concluído e ter disponibilidade de frequentar as aulas presenciais ou on-line, no modelo híbrido, com aulas síncronas e assíncronas no turno selecionado. Para fazer a inscrição, será necessário apresentar original e cópia dos seguintes documentos: carteira de identidade (original e cópia legível); certificado de conclusão do Ensino Médio; e comprovante de residência. O candidato que não estiver com o histórico poderá apresentar declaração da escola onde concluiu o Ensino Médio constando a média final das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática.

O resultado será divulgado no dia 7 de fevereiro, na sede da unidade de ensino e no portal da Seduc. Os candidatos classificados terão suas matrículas validadas de forma automática por ordem de classificação no dia 10 de fevereiro. Dentro do prazo de 15 dias corridos, é preciso entregar na escola os seguintes documentos: Histórico de conclusão do Ensino Médio, duas fotografias 3×4 recentes; xerox da carteira de identidade, do comprovante de residência atualizado com CEP, do CPF, do título de eleitor e comprovante de votação (para maiores de 18 anos), e do certificado de reservista (sexo masculino). Será preciso também assinar o termo de compromisso disponibilizado no ato da matrícula. As aulas estão previstas para começar no dia 21 de fevereiro.

Outros cursos

No dia 31 de janeiro, serão abertas as inscrições para mais cursos técnicos. O Centro Estadual de Educação Profissional José Figueiredo Barreto, em Aracaju, abrirá para os cursos técnicos em Agente Comunitário em Saúde (160 vagas), Técnico em Informática para Internet (70 vagas), técnico em Hospedagem (70 vagas), técnico em Restaurante e Bar (40 vagas), técnico em Condomínio (40 vagas) e técnico em Redes de Computadores (80 vagas).

O Centro de Excelência de Educação Profissional Governador Seixas Dória, em Nossa Senhora do Socorro, abrirá inscrições para o curso técnico em Segurança do Trabalho, ofertando 40 vagas na forma subsequente, no turno noturno.

Também nesta data, 31 de janeiro, serão abertas as inscrições para o Curso Técnico em Comércio (160 vagas) e Curso Técnico em Segurança do Trabalho (105 vagas), no Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos Professor Marcos Ferreira, em Simão Dias.

Para as três unidades de ensino, as inscrições estarão abertas até o dia 11 de fevereiro, por meio do Portal da Matrícula, no endereço eletrônico da Seduc. Os alunos deverão entregar na escola, até o dia 11 de fevereiro, o comprovante de inscrição on-line, em envelope, juntamente com documentos comprobatórios necessários.

Para fazer a inscrição, será necessário apresentar original e cópia dos seguintes documentos: carteira de identidade (original e cópia legível); e Histórico de conclusão do Ensino Médio (original e cópia legível) constando as médias finais das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática. O candidato que não estiver com o histórico poderá apresentar declaração da escola onde concluiu o Ensino Médio constando as médias finais das duas disciplinas.

O resultado será divulgado no dia 16 de fevereiro, na sede da escola e no portal da Seduc. Os documentos exigidos para efetivar matrícula são: Histórico de conclusão do Ensino Médio, duas fotografias 3×4 recentes; xerox da carteira de identidade, do comprovante de residência atualizado com CEP, do CPF, do título de eleitor e comprovante de votação (para maiores de 18 anos), e do certificado de reservista (sexo masculino). Será preciso também assinar o termo de compromisso disponibilizado no ato da matrícula. As aulas estão previstas para começar no dia 21 de fevereiro.

Confira os editais

Centro Estadual de Educação Profissional Maria Fontes de Faria: https://bit.ly/3Kjp5S1

Centro Estadual de Educação Profissional José Figueiredo Barreto: https://bit.ly/3AfkOdF

Centro de Excelência de Educação Profissional Governador Seixas Dória: https://bit.ly/3qJzbE1

CREJA Professor Marcos Ferreira: https://bit.ly/3FNQJTr

Assessoria de Comunicação da SEDUC