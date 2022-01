SES realiza visita a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia do Huse

A secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, visitou a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), na manhã desta quinta-feira, 20. Com o objetivo de verificar de perto a assistência aos pacientes oncológicos, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), internados na unidade.

A secretária afirma que a Unacon do Huse está alcançando todos os objetivos da sua missão, atendendo bem os pacientes. “É possível notar no olhar dos usuários destes serviços ofertados na unidade, a satisfação de estarem sendo bem atendidos. Isso mostra o quanto o serviço evoluiu.” disse a secretária. Participaram da visita, a superintendente executiva da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Adriana Menezes, o superintendente do Hospital de Urgências de Sergipe(Huse), Walter Pinheiro, a coordenadora da Unacon/ Huse, Meire Jane Oliveira e a diretora de Atenção Especializada e Urgências da SES, Maria Lúcia Santos.

Durante a visita, a secretária percorreu os principais serviços prestados na Unacon, que são a Radioterapia, Hematologia e Oncologia Pediátrica. “É gratificante ver o comprometimento e o engajamento de uma equipe. Saio bastante feliz com o resultado desse trabalho realizado aqui.” completou a secretária.

O superintendente do Huse, Walter Pinheiro, afirma que a visita da secretária é extremamente importante, não só para entender as demandas e funcionalidade da unidade, como também para demonstrar que a Secretaria de Estado da Saúde está sempre apoiando e viabilizando melhorias para a unidade. “Essa visita realizada diretamente pela secretaria, nos passa a sensação de tranquilidade, e a certeza de que as propostas e todo o apoio que possa estar vindo após essa visita, resultem em uma melhor qualidade de trabalho e assistência aos pacientes”. disse o superintendente.

A coordenadora da Unacom, Meire Jane Oliveira, ressaltou a importância da presença da Secretária, Mércia Feitosa, e sua equipe à Oncologia/Huse. “Além de aproximar a gestão local com a secretaria de saúde, foi um momento onde pudemos apresentar melhor a unidade, nossas potencialidades, avanços e fragilidades. Essa parceria é extremamente importante para o bom andamento do serviço e para melhoria da assistência ao paciente oncológico. Nos sentimos abraçados pela equipe da SES e estamos felizes com esse momento”, afirmou.

Foto: Flávia Pacheco

Fonte SES