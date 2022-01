Vitória da luta em defesa da vida: CONEPE aprova exigência de passaporte vacinal na UFS

Após diversas mobilizações de toda a comunidade acadêmica da Universidade Federal de Sergipe, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão aprovou por unanimidade, ontem (19/01), a exigência de comprovante de vacinação para a realização de atividades administrativas e acadêmicas nas dependências da universidade.

Ainda que a administração da UFS opte por omitir, esta decisão é resultado de um conjunto de ações de denúncia de docentes, estudantes e servidores técnico-administrativos e também de uma decisão da Justiça Federal em Sergipe, a partir de ação impetrada pelo SINTUFS.

De acordo com informações publicadas no site da UFS, “até a próxima semana, será publicada a instrução normativa que regulamenta todos os aspectos operacionais para o cumprimento deste dispositivo, que se dará por meio de anexação do comprovante de vacinação via Sistema Integrado, de forma a atender à decisão liminar proferida pelo juiz titular da 3ª Vara Federal de Sergipe, Edmilson da Silva Pimenta, que determinou a exigência da comprovação de imunização completa contra a Covid-19 como condição para acesso à UFS”.

Fonte: Assessoria de Comunicação da ADUFS