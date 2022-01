Aracaju segue vacinando crianças de 11 anos sem comorbidades

Nesta sexta-feira (21), Aracaju segue com a vacinação infantil contra a covid-19, para crianças com 11 anos, sem comorbidades. A primeira dose está disponível em oito Unidades Básicas de Saúde.

Cronograma

A vacinação das crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiência permanente está sendo realizada em paralelo à vacinação das crianças de 11 anos sem comorbidade.

Durante a semana, das 8h às 15h, as vacinas estão disponíveis em oito UBSs: Carlos Hardman (Soledade), Carlos Fernandes (Lamarão), José Machado (Santos Dumont), Joaldo Barbosa (América), Ávila Nabuco (Médici), Amélia Leite (Suissa), Geraldo Magela (Orlando Dantas), João Bezerra (Areia Branca). Aos sábados, das 8h às 15h, apenas as UBSs Ávila Nabuco (Médici) e José Machado (Santos Dumont) disponibilizam o imunizante para crianças.

Para receber a primeira dose, o pai ou responsável deverá estar munido da carteira de vacinação da criança, documento de identificação, com foto, da criança e do responsável, comprovante de residência de Aracaju, além de um relatório médico atualizado com CID, assinado pelo médico. As crianças que fazem acompanhamento na rede municipal da capital e estão cadastradas no Prontuário Eletrônico, com a comorbidade descrita, não precisam apresentar o relatório. As crianças sem comorbidade não precisam de relatório médico.

Foto: André Moreira

Com informações da AAN