BBB 22: o que fazer com o prêmio de R$ 1,5 milhão

A 22ª edição do Big Brother Brasil começou no último dia 17 de janeiro e promete ser assunto entre os brasileiros nos próximos meses. O reality show reúne 20 participantes, entre anônimos e celebridades, na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

O valor é o mesmo dado em edições anteriores, responsável por mudar a vida de participantes que saíram vitoriosos do programa. Em entrevista concedida à revista Marie Claire, a vencedora do BBB 18, Gleici Damasceno, disse que, com o dinheiro do prêmio, comprou uma casa para a mãe e fez aplicações em fundos de investimentos.

Em entrevista ao portal GShow, o campeão do BBB 15, Cézar Lima, contou que também ajudou a família e investiu na Bolsa de Valores. Ele, ainda, aconselhou o futuro vencedor da nova edição do programa. “Minha dica é tratar o prêmio como um verdadeiro troféu.”

Investir também foi a opção da campeã do BBB 20, Thelma Assis, que achou graça ao descobrir que as pessoas procuravam na internet o que ela fez com o dinheiro, durante participação no canal da apresentadora Giovanna Ewbanck com o tema “O que o Google diz sobre mim”. Na ocasião, Thelma informou que o dinheiro estava rendendo e um dos objetivos seria utilizá-lo para comprar a casa própria.

O que fazer em 2022

O planejamento financeiro será fundamental para o vencedor do BBB 22, que também deverá ter atenção ao cenário econômico deste ano a fim de fazer as melhores escolhas.

A primeira orientação quando se ganha um dinheiro extra é avaliar a atual realidade financeira. Neste sentido, a instrução de especialistas é quitar as dívidas em aberto para evitar o acúmulo de juros.

Quem estiver com as contas em dia deve buscar opções para investir. A Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin) alerta que, no momento de inflação alta, guardar o dinheiro em casa não é uma opção, pois há perda do poder de compra com o passar do tempo.

Antes de aplicar, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) orienta estudar sobre os investimentos disponíveis, considerando aspectos como segurança, liquidez e rendimento.

Outra orientação importante é estar atento ao contexto econômico, que impacta diretamente a rentabilidade dos ativos. O ano de 2022 reserva desafios para a economia nacional, como inflação alta, elevação da taxa básica de juros Selic, a indefinição do cenário político até as eleições, os impactos das novas variantes da Covid-19 e os reflexos do contexto macroeconômico.

Diante disso, é aconselhável que o investidor priorize a criação de uma carteira diversificada. A corretora de investimentos pode auxiliar nesse processo de escolha.

Onde investir

Deixar o dinheiro na poupança não é uma alternativa atrativa. Com a taxa Selic a 9,5% ao ano, a caderneta tem rendido 6,167% no mesmo período. Isto significa que se o ganhador do prêmio aplicá-lo integralmente, ao final de um ano receberá o rendimento de pouco mais de R$ 90 mil.

O investimento em renda fixa mostra-se mais atrativo. De acordo com o simulador do Portal Tesouro Direto, o rendimento do Tesouro Prefixado 2024 seria acima de R$ 300 mil em três anos para o investimento de R$ 1 milhão, valor máximo para a aplicação.

Na avaliação dos especialistas, os investimentos em renda fixa – Tesouro Direto, CDBs, LCI e LCA – são opções atrativas para o atual momento econômico. Já na renda variável, as ações de empresas exportadoras, os fundos de índice (ETFs) e os BDRs podem compor a carteira do vencedor do BBB.

Foto Divulgação

Fonte Agência Experta Media.