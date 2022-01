CAASE debate saúde mental do advogado e promove ação social

Janeiro Branco: Saúde Mental do Advogado na Pandemia é o primeiro evento realizado pela nova diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE), empossada no início do mês, tendo como objetivo trazer para o centro do debate um assunto que é tão delicado e tratado ainda como tabu no meio jurídico: A saúde mental.

O encontro vai reunir nomes da psiquiatria e da psicologia sergipana, bem como profissionais da educação física. A sobrecarga de trabalho é um dos principais motivos para o aumento da irritabilidade entre advogados, que muitas vezes se veem pressionados por resultados.

Em Aracaju, durante o evento serão discutidos temas como o uso de ansiolíticos e antidepressivos, algo que tem se tornando comum entre os advogados, cada vez mais diagnosticados com quadro de burnout, ansiedade e depressão. “Quando nossa mente não está bem, pode surgir mudança de sentimentos, alteração no sono e até um adoecimento do corpo físico. Isso precisa ser percebido logo no início para aumentar as chances de reversão do quadro”, destaca o Presidente da Associação Sergipana de Psiquiatria, Dr. Antonio Aragão.

Além de discutir um tema tão importante e atual, a diretoria da CAASE decidiu incluir uma ação social, como parte do evento. “A Caase tem como objetivo abraçar e acolher os advogados e advogadas, assim como seus dependentes. E como forma de retribuir queremos ajudar a sociedade”, destaca o papel da Responsabilidade Social também promovida pela nova gestão, diz Marília Menezes, presidente da Caase.

Para se inscrever, o interessado precisa doar um quilo de alimento não perecível que será repassado a uma instituição social. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail [email protected] Ao enviar os dados, o inscrito receberá todas as orientações sobre a entrega do donativo. O evento será presencial, no dia 27 deste mês de janeiro, a partir das 14h, no auditório da CAASE, que fica na Travessa Martinho Garcez, 71, no Centro de Aracaju.

