Credibilidade de quem indica

Diógenes Brayner – [email protected]

O momento político em Sergipe é de dúvida, mas prenhe de palpites sem nexo, que leva todo processo que antecipa a indicação de candidatos, a se tornar fofocagem daqueles que acreditam em posições meramente prestigiosas. Para ser é preciso convencer e isso só acontece através de ações reais que contagiem a população desde cedo. Não se pode imaginar candidaturas, seja a que for, por mera simpatia. Exige-se muito mais de quem pretende refazer situação difícil de um povo desamparado, assustado com uma pandemia, passando fome e precisando de emprego. A realidade eleitoral é outra, em razão de toda uma estrutura de desacertos que vêm acontecendo, por culpa de alguns que não têm responsabilidade para com aquele que lhe fez adquirir mandato.

Com a falta de comida nas mesas, a inflação corroendo os salários, muitos se sentindo enganados por lideranças anteriores e sofrendo consequências graves do voto por indução, o eleitor vai pensar duas vezes para teclar todos os seus nomes em outubro deste ano. É bom parecer ligado ao mito e até surpreender-se com algumas ações populares, mas o melhor é ter certeza de que a simbologia deu em água e se esvaiu. Pode-se dizer que Sergipe teve sorte. Em 2018 elegeu Belivaldo Chagas a governador.

Conhecido da sociedade. Um nome que transitava na política há anos, mas que deixou marcas de responsabilidade e compromisso com o cargo por onde passou. Manteve a sua origem política e conseguiu atuar para valer no combate a uma inesperada pandemia, conseguindo êxito em relação à proteção dos sergipanos, seja nos primeiros sintomas, nas internações, no tratamento e na vacinação. Mesmo diante desse quadro, construiu rodovias, escolas, hospitais e equilibrou uma destroçada finanças que colocava o servidor com dificuldade para receber seus salários dentro do mês. O quadro hoje é outro, com todos recebendo em dia e até com antecipações quando se trata de data especial.

Claro que não houve milagres, apenas zelo pela coisa pública e responsabilidade para por em ordem o que estava em dificuldade. Quer dizer: quem acreditou em Belivaldo não se arrependeu, a não ser aqueles que estavam ao seu lado e pretendiam o mandato, o que é legítimo. Dentro dessa visão de que cargos políticos são para servir e não para servi-se, pode-se dizer que a escolha do sucessor, por sugestão do atual governador, terá a mesma credibilidade que ele conquistou quando chegou ao Poder, dentro do objetivo real de manter um projeto político que vise o crescimento social como um todo e não em uma redoma formada por privilegiados que o mantêm no Poder.

As eleições desse ano precisam ter o perfil de que o próximo governante não se coloque acima do povo que o elegeu e evite a ascensão apenas daqueles que se mantém no circulo de bajuladores. Para acreditar na indicação e apoio, é preciso que o responsável seja símbolo dos interesses gerais e tenha a mesma credibilidade de quem o indicou.

Calendário de obras

O governador Belivaldo Chagas (PSD) reuniu-se ontem com o primeiro e segundo escalões do Governo (secretários e diretores de órgãos) e pediu dedicação total para a definição de um calendário de entrega de obras públicas, que já estão em ritmo acelerado.

*** Belivaldo destacou “todos os avanços que conseguimos nesta gestão, mesmo tendo assumido num contexto de tantas dificuldades”.

Prefeito e voto

Um prefeito de cidade eleitoralmente influente disse, ontem, que tem candidato ao Governo no pleito deste ano e está entre os que tentam apoio da base aliada.

*** Deixou bem claro: se não for o seu candidato o escolhido, vai precisar de argumentos forte para que ele apoie o nome sugerido pela maioria.

*** Acha que Belivaldo fará o sucessor e tem habilidade para conduzir um processo que mantenha o atual projeto político.

João Daniel trabalha

O presidente regional do PT, João Daniel, tem visitado pelo menos quatro cidades por dia e conversado com liderança política exaustivamente.

*** Admite que a Federação liderada pelo PT tenha condições de fazer até quatro deputados federais, já que vai formar com PSB, PCdoB e PV.

*** João disse que a vice-governadora Eliane Aquino e Marcio Macedo serão candidatos pelo partido, embora ainda estejam querendo abrir diálogo.

Sem depender de outros

João Daniel acrescenta que o PT terá como candidato a governador o senador Rogério Carvalho e não depende de candidaturas de outros partidos para disputar a sucessão.

*** Diz que o partido está bem definido em termos políticos, com o apoio do ex-presidente Lula para eleger nomes do partido a governador.

Cidadania ao Governo

O presidente regional do Cidadania, deputado Georgeo Passos, reafirmou que o seu partido já decidiu que lançará candidatura a governador. “A divulgação desse nome será feita em fevereiro”.

*** Sobre a candidatura do senador Alessandro Vieira, Georgeo diz que ele colocou o nome à disposição do partido a nível nacional, para presidente da República.

*** O partido aguarda essa decisão para que ele também possa ser uma indicação em relação a Sergipe

Chapa Parlamentar

Sobre a formação de chapas parlamentares, Georgeo Passos disse que “estamos fazendo a nossa parte e já temos praticamente de sete a oito nomes para deputado federal, precisando mais de um nome ou dois para complementá-la”.

*** – Para a chapa a deputado estadual também temos número interessante de candidaturas, além de deputados e vereadores, de filiados que disputaram eleições a prefeitos e outras pessoas que estão chegando.

*** Sobre composições o Cidadania “está dialogando com aqueles partidos que realmente querem fazer oposição em Sergipe, a exemplo do Podemos, dentre outros”.

PL reúne-se em Brasília

Terça-feira (1º de fevereiro) o ex-prefeito Valmir de Francisquinho (PL) está em Brasília com membros do PL de Sergipe. Terá reunião com o presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto.

*** Francisquinho diz que tem chance de ser candidato a governador ou ao Senado pelo partido. Diz que sente isso pelas conversas que vem mantendo com lideranças em todo Estado.

Sobre candidatura

Em Brasília a conversa com Waldemar Costa Neto vai girar sobre a decisão de o partido ter candidatura majoritária em Sergipe, mesmo com Francisquinho considerando seu nome para cabeça de chapa.

*** Um detalhe: o Liberal também discutirá se poderá fazer composição com o PT, cujas conversas, segundo Francisquinho, estão ocorrendo.

*** Francisquinho diz que retornará com a resposta da decisão do partido sobre se aliar a um partido de esquerda ou de tendência à direita.

Sigilo de 100 anos

O senador Rogério Carvalho (PT) diz que o tempo da censura acaba com as eleições deste ano. Todos os sigilos indevidos, especialmente os de 100 anos, devem ser suspensos.

*** – Só não dá para esconder com “sigilos” os crimes cometidos pelo Bolsonaro e Pazuello na situação de pandemia no Brasil, disse,

Conversa sem alteração

A conversa entre o PSDB e Patriota não provocou qualquer alteração para que haja alguma composição. Não deu absolutamente em nada.

*** O Patriota já tem uma decisão: a vereadora Emília Correa será candidata a federal, fazendo uma chapa com integrantes do PTB e PMN.

*** Na próxima semana, o Patriota, PMN e PTB terão reunião para analisar com quais novos partidos farão alinhamentos. Será uma nova análise.

Crime de homofobia

O deputado Capitão Samuel revela que saiu uma nota “que o MPF entrou com investigação por crime de homofobia contra a minha pessoa por uma postagem feita sem a devida observação. Minha equipe retirou a publicação”.

*** Em seguida defende-se: “nunca fui homofóbico, minha equipe possui todas as cores, eu respeito a todos e exijo o mesmo. Sou Cristão”!

Giro pelas redes sociais

Lia de Souza – O que leva um apresentador de tv com salário de R$ 700 mil mensais, querer virar senador, cujo salário é de R$ de 33.763 mensais?

Sérgio Delbone – Os governos mundiais são tão capachos do capital que é necessário o próprio milionário se indignar com a mamata em que vive.

Rui Costa – Com o intuito de diminuir a propagação do coronavírus, governador da Bahia assinou decreto estabelecendo o limite de 1,5 mil pessoas em eventos.

Marcos Queiroz – Por séculos, negaram a existência do racismo contra negros no Brasil. Mas, em segundos, fizeram do suposto debate sobre o racismo de negros contra brancos a pauta mais importante das suas vidas.

Capital Político – Por ora, Federação partidária se conjuga no singular, pois só toma forma a dos partidos de esquerda.

Bea – Vestindo a blusa do Brasil ao contrário para mostrar respeito à ciência dizendo que não é bolsonarista?, imagina se essa moda pega.

Josias de Souza – Campanha não será completa sem uma lavagem de roupa suja entre os candidatos Lula e Moro.

Marília Arraes – A Anvisa autoriza a CoronaVac para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, com veto a imunossuprimidos, que são pessoas com baixa imunidade.