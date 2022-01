Talysson se reúne com Belivaldo e alguns prefeitos do Agreste sobre saúde e empregos

Em reunião realizada no Palácio Governador Augusto Franco, em Aracaju, no dia 20 de janeiro, o Deputado Estadual Talysson de Valmir de Francisquinho, ao lado dos prefeitos de Ribeirópolis, Rogério Sobral, de Nossa Senhora Aparecida, Jeane da Farmácia, e de São Miguel do Aleixo, Gilton Meneses, discutiram, com o Governador Belivaldo Chagas, duas importantes pautas para esses municípios.

A primeira pauta discutida na reunião foi a situação da Clínica de Saúde Dr. Dijaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, que realiza atendimentos 24h, no seu setor de urgência, e atende tanto ao município quanto às demais cidades vizinhas. “Buscamos, junto ao Governador Belivaldo e à Secretária Mércia Feitoza (SES), uma forma para que o Governo possa ajudar na manutenção da Clínica, haja vista a sua importância para a região”, observa Talysson.

“A Prefeitura de Ribeirópolis tem gerido sozinha e com recursos próprios a Clínica. Devido ao grande número de atendimentos realizados para pessoas das cidades vizinhas, achamos que seja justo, por parte do Governo, que haja apoio financeiro para a Clínica, o que ajudaria a Prefeitura com a manutenção”, declara o Prefeito Rogério.

Além de Ribeirópolis, os municípios de Nossa Senhora Aparecida, São Miguel do Aleixo e Moita Bonita, também são assistidos pelo setor de urgência da Clínica. O prefeito Gilton e a prefeita Jeane também se somaram ao pedido de Rogério, para que a unidade possa ser transformada numa micro-regional com apoio do Estado. o Governador e a Secretária de Saúde do Estado afirmaram e se comprometeram a auxiliar na manutenção da clínica. “A situação que todo o Brasil, e não diferentemente Sergipe, enfrenta é de dificuldade. Com a chegada dessa nova onda, várias das nossas unidades, a exemplo o Hospital Regional de Itabaiana, já quase chega em seu limite. Nós sofremos juntos com os prefeitos, porque sabemos das dificuldades e queremos, de verdade, poder ajudar”, declara Belivaldo.

A segunda reunião tratou sobre o fechamento da fábrica “West Coast”, em Nossa Senhora Aparecida, que empregava pelo menos 180 pessoas dos três municípios representados. Foram discutidos meios para incentivar a reabertura da fábrica, minorando o problema dos desempregos. “É preciso agora somarmos forças para que a gente tente reabrir a fábrica, afinal são 180 pessoas que ficaram desempregadas em meio à pandemia”, destaca Jeane, prefeita de Nossa Senhora Aparecida.

Fonte e foto assessoria