“É preciso melhorar e muito a Saúde do nosso Município”, afirma Sheyla Galba

A vereadora Sheyla Galba (Cidadania) visitou, nesta sexta-feira (21), a Unidade Básica de Saúde Hugo Gurgel, na Coroa do Meio, após convite de usuários que relataram uma série de problemas. A parlamentar conversou com populares que aguardavam atendimento e constatou as denúncias, entre elas a dificuldade na marcação de exames.

“Infelizmente os problemas se repetem, principalmente em relação à marcação de consultas e exames. Tem uma mãe aguardando desde 2019 o agendamento de uma consulta com um neurologista para seu filho, que ainda é uma criança. Também me mostraram outras solicitações do ano passado que ainda não foram liberadas. É preciso que a Saúde nos dê uma resposta sobre esta demora e encontre uma solução o quanto antes”, destacou Sheyla Galba.

Outra dificuldade encontrada pela vereadora foi a fila de espera para conseguir o atendimento. “Quando eu cheguei logo cedo já havia muitas pessoas aguardando e não há sequer um toldo para que as pessoas se protejam do sol e/ou da chuva”, detalhou.

“Conversei com a direção da UBS, que me recebeu bem, sobre as necessidades, principalmente estruturais para receber os pacientes. É preciso melhorar e muito a Saúde do nosso Município”, ressaltou Sheyla Galba, que após a visita protocolou indicações cobrando melhorias.

Assessoria de Comunicação

Vereadora Sheyla Galba (Cidadania)