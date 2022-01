Eduardo Lima participa de Ato Solene contra à Intolerância Religiosa 

Na manhã desta sexta-feira, 21, atendendo ao convite do vereador pr. Diego (PP), o vereador e também pr. Eduardo Lima (Republicanos), participou do Ato Solene contra à Intolerância Religiosa, realizado pela Câmara Municipal de Aracaju.

O Ato teve o intuito de promover debates em busca de soluções para o combate às práticas preconceituosas e intolerantes contra às religiões e foi pensado para fazer uma alusão ao Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, 21 de janeiro, conforme a Lei Federal 11.635 de 2017.

Não é de agora que Eduardo Lima trabalha buscando promover esses debates, o parlamentar que é integrante da Frente Parlamentar Evangélica na Câmara, defende não somente o combate à Intolerância, como também, os ideais cristãos independentes do credo religioso, a criação de políticas públicas que aperfeiçoem o acolhimento às pessoas com problemas psicológicos ou psiquiátricos, acolhimento as vítimas de abusos sexuais e violência doméstica, políticas que tratem e ampliem os debates voltados às questões religiosas e promovam a regularização de todos os credos e crenças.

“Sinto-me honrado pelo convite do meu colega pr. Diego Fortunato para participar desse Ato, pois entendo que os assuntos voltados às questões religiosas são de suma importância para toda sociedade aracajuana e é o nosso papel buscar as condições para que todos professem a sua fé de forma livre e segura” afirmou o parlamentar.

Fonte e foto assessoria