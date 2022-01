Lagarto: lixão será fechado e resíduo coletado será destinado para aterro sanitário, diz Secretário

O Secretário de Obras e Urbanismo de Lagarto, Iggor Batata, concedeu entrevista nesta quinta-feira (20), ao radialista Lucas Brasil na Rádio Eldorado FM 100.7 e garantiu aos lagartenses que no ano de 2020 a prefeita Hilda Ribeiro teria tentado construir um aterro sanitário para solucionar a problemática envolvendo o lixão do município.

“No ano de 2020 a gestão municipal até iniciou o processo de construção do aterro sanitário do município mais foi impedido pelo pedido judicial junto ao ministério público apresentado pela Conscensul (Consórcio Público de Resíduos Sólidos e Saneamento Básico do Sul e Centro Sul Sergipano) que tinha o interesse de administrar um aterro coletivo com cidades do centro sul de Sergipe”, explicou o Secretário, informando mais adiante que “agora as máquinas e homens estão trabalhando na localidade para sanar os focos de incêndio e consequentemente acabar com a fumaça tóxica”, detalhou.

Solução

O secretário garantiu que no máximo de 20 há 30 dias o lixão será totalmente fechado. “já temos a solução, a prefeita Hilda Ribeiro autorizou a abertura do processo licitatório para que alguma empresa vença e exerça o direito de recolher todo o lixo coletado em Lagarto. Não sabemos ainda se será em Itabaiana ou Itaporanga, ou outra cidade, após o processo licitatório saberemos e finalizamos essa história”, disse, Iggor Batata.

A produção do programa Rádio Verdade tentou contato com a Conscensul mas obteve resposta. O espaço para direito ao contraditório continua aberto.

Foto ilustração

Por Lucas Brasil