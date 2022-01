Encontro de Cosplay: atração do fim de semana reúne os amantes da cultura geek

Tudo pronto para o meeting gratuito que promete reunir os amantes da cultura geek no RioMar Aracaju

Tendo como inspiração as atrações programadas para o lazer de verão, que acontecem até 15 de fevereiro, o RioMar Aracaju convida os fãs de heróis e heroínas da Marvel, DC, dos mangás e animes, para tirar a fantasia do armário e curtir o Encontro de Cosplay.

O meeting será uma atração à parte para os amantes do universo Geek, que poderão se caracterizar com seus personagens favoritos, tirar selfies, interagir com os participantes do evento e aproveitar a apresentação dos cosplays mais famosos da cidade.

O encontro que enaltece a cultura geek acontece aos sábados, nos dias 15, 22 e 29 de janeiro e 5 de fevereiro, próximo à Praça de Eventos Rio, sempre das 16h às 18h. A atração é gratuita e para fazer parte do movimento é só chegar e desfrutar a diversão! A classificação etária é livre.

O quê? Encontro de Cosplays.

Quando? Dias 15, 22 e 29 de janeiro e 5 de fevereiro, das 16h às 18h.

Onde? Próximo à Praça de Eventos Rio, no primeiro piso do RioMar Aracaju – Av. Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Acesso? Gratuito.

Classificação etária? Livre.

Da assessoria

Foto_Allisson Santiago