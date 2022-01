Energisa orienta sobre cuidados durante reformas em residências

Serviços devem ser realizados por profissionais qualificados

O momento de construir e reformar o imóvel é acompanhado de muitas expectativas, mas obras próximas à rede elétrica requerem cuidados ainda maiores durante o manuseio de materiais para evitar acidentes e interrupções de energia. Para orientar sobre os cuidados com a rede elétrica durante reformas em residências, a Energisa Sergipe trouxe algumas orientações de segurança.

Durante a reforma, uma situação comum e muito perigosa é encostar ou aproximar ferramentas da rede elétrica, principalmente com a utilização de andaimes. A orientação é montar andaimes longe da rede elétrica e nunca deixar vergalhões e calhas tocarem na rede.

“Os profissionais devem ficar atentos às distâncias mínimas de segurança da rede elétrica, que deve ser de dois metros de distância na horizontal, a contar da ponta do objeto em mãos do trabalhador. Essa distância pode ser ainda maior a depender da tensão de exposição. Os cuidados também devem existir durante os serviços de pinturas e instalações de antenas de TV. Além disso, não se deve mexer na fiação de forma a afastá-la do local da construção, sob nenhuma hipótese. Somente as equipes da Energisa estão autorizadas e preparadas para esse tipo de trabalho”, afirma o coordenador de segurança da Energisa Sergipe, Robson Jezler.

As atividades que envolvem energia elétrica devem ser realizadas de forma segura e responsável, por profissionais qualificados e autorizados. Subir em postes, trocar transformadores, fazer instalação de medidores, manobrar equipamentos na rede de energia são serviços que só as equipes da Energisa podem realizar, pois são preparadas para desenvolver o trabalho com segurança.

A Energisa selecionou algumas orientações para que você realize a reforma com segurança:

-Monte andaimes longe da rede elétrica e nunca deixe vergalhões e calhas tocarem na rede, pois essas estruturas podem conduzir energia e causar choque elétrico.

-Planeje a obra com antecedência e análise possíveis riscos, como altura da fachada para a pintura e proximidade da rede elétrica da rua;

– Ao comprar materiais elétricos, verifique se tem o selo do Inmetro;-Fios descascados, amassados ou com corrosão na capa isolante precisam ser substituídos imediatamente;

Canais de atendimento:

WhatsApp (Gisa): (79) 9 8101-0715

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Site: energisa.com.br

Call Center: 0800 079 0196

Por Adriana Freitas