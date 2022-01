Energisa reforça atendimento digital e pede apoio de clientes para evitar aglomerações em agências

Empresa investe no desenvolvimento de melhorias para o ambiente online

A Energisa está reforçando os canais digitais em meio ao aumento do número de casos de síndromes gripais com a circulação da variante H3N2 e de outras cepas do vírus da Influenza. A empresa já havia acelerado o processo para deixar o atendimento remoto cada vez mais robusto e ágil desde o início da pandemia. Além do aplicativo para smartphone que pode ser baixado de graça, a empresa também dispõe do 0800 e a Gisa, que faz o atendimento por WhatsApp. Outra opção é a nova página na internet, a agência digital, que está disponível no endereço energisa.com.br. Hoje praticamente todos os serviços disponíveis na agência física também estão disponíveis por internet e celular, tudo na palma da mão e funcionando 24 horas, todos os dias.

Em Sergipe, 82% dos atendimentos já são feitos por canais digitais. “É muito importante que as famílias entendam que esses canais estão disponíveis e funcionando plenamente. O número de clientes que usam esses serviços já é muito grande e o atendimento digital se torna fundamental em um momento que passamos a conviver com a chegada da nova variante do vírus Influenza”, comenta o coordenador de Atendimento da Energisa em Sergipe, Rosano Freitas. Atualmente, a maior parte das pessoas que buscam a agência presencial é para retirar segunda via de conta. E são pessoas que têm menos facilidade com novas tecnologias. “Então, você da família que tem essa facilidade, auxilie os pais, avós, irmãos e tios, para baixar o aplicativo ou fazer contato com a Gisa. É muito fácil”, completa Rosano.

Além da segunda via da fatura, é possível por canais digitais: consultar débitos, negociar dívida, pedir religação e ligação de energia e efetuar o pagamento da fatura por meio do sistema PIX. Conheça a lista completa de serviços disponíveis:

Emissão de segunda via da fatura;

Alteração de data de vencimento;

Consulta de débitos;

Histórico de consumo;

Declaração de quitação;

Informar leitura;

Débito automático;

Negociação de dívida;

Atualização dos dados da fatura;

Cadastro da fatura por e-mail;

Informar falta de energia;

Alteração de carga;

Religação de energia;

Alteração de demanda;

Nova ligação.

Outro ponto de atenção é se realmente precisar ir à agência presencialmente, faça seu agendamento no canal do WhatsApp GISA e certifique-se que não tem sintomas de gripe ou covid-19. É que esses espaços geralmente são climatizados e têm grande circulação de pessoas. O cuidado deve ser tomado para evitar que um possível contágio aconteça, preservando a saúde de funcionários e clientes. O uso de máscara é obrigatório.

A Energisa reforça os canais de atendimento para os clientes que precisarem entrar em contato:

– Site: energisa.com.br;

– WhatsApp (Gisa): (79) 98101-0715

– Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular).

– Call Center: 0800 079 0196

Foto assessoria

Por Adriana Freitas