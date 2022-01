Flash político: Belivaldo diz que não participa de reunião para lançar governador antes de março e avisa: não aceito recadinho

Por Diógenes Brayner

A reunião de candidatos da base aliada, marcada para 31 de janeiro, está confirmada e os participantes já foram comunicados. Outras reuniões serão realizadas, inclusive para discutir candidaturas parlamentares, entretanto, o governador Belivaldo Chagas (PSD) deixa claro que não participará de nenhuma reunião que tenha como pauta principal anunciar nome do candidato a governador antes de março.

– Vou continuar me reunindo, opinando, ouvindo também para falar sobre formação de chapas para deputados estadual ou federal, que será um pleito muito difícil, agora para escolher o candidato a governador só participo de reunião em março, disse nesta sexta-feira (21) o governador Belivaldo Chagas.

Não aceita recadinho – Belivaldo Chagas também disse na noite de sexta-feira, que não vai aceitar “recadinhos”. E acrescentou: “quem quiser falar comigo pode me procurar que atendo para dialoga sobre questões políticas, mas jamais darei ouvidos aos recadinhos”.

Deixa claro que não será através desse tipo de ação que se pode chegar a um consenso sobre o nome para disputar o Governo e acrescentou que “estou muito tranquilo e não vou descambar para um estilo que não me parece cordato”.

Belivaldo Chagas disse ainda que se o grupo achar que ele está atrapalhando o processo de sucessão estadual, “pode dizer com naturalidade que simplesmente eu saio e continuo a administração com tranquilidade, sem mais essa preocupação”.

E concluiu: “não atravesso ruas para evitar o diálogo e ir direto ao assunto, mas quem quiser fazê-lo (atravessar a rua) pode seguir o seu caminho, mas com muito cuidado com um trem ou uma carreta que venha passando no momento”. Belivaldo acrescenta, no final, “que não precisa pressa”.