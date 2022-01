IML fornece provas materiais de crimes de violência e abuso sexual em SE

O Instituto Médico Legal (IML) é um importante aliado nas investigações e responsabilização criminal dos autores de violência ou abuso sexual em Sergipe. No IML, são realizados os exames periciais que atestam a prática e fornecem subsídio material que reforça o depoimento prestado pelas vítimas nas delegacias. Em 2021, o IML contabilizou 581 exames periciais de constatação de violência ou abuso sexual em Sergipe.

Segundo o diretor do IML, Victor Barros, o primeiro passo é o comparecimento da vítima em uma unidade policial para o registro formal do caso. “Toda vítima de abuso ou violência sexual, indepentente do sexo, deve comparecer à delegacia. A autoridade policial emite uma guia, que é encaminhada ao IML, onde é feito o exame”, explicou.

Ainda conforme Victor Barros, nos exames feitos pelo IML é possível, além de identificar os sinais de violência, constatar a ocorrência do crime. “Nós vamos averiguar lesões que, porventura, possam estar no corpo. A partir daí, classificamos se há compatibilidade ou não com o abuso sexual”, revelou.

O Instituto Médico Legal também solicita que as vítimas compareçam às delegacias de forma célere, para que haja um rápido acompanhamento e realização dos exames periciais que vão possibilitar a confirmação do crime.

Fonte e foto SSP