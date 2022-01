Laticínios de pequeno porte regularizados poderão comercializar em todo o Estado

O Governo do Estado, através do Serviço de Inspeção Estadual da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), segue regularizando os laticínios de pequeno porte no Estado. Desta foi o Laticínio Quero Mais, localizado no povoado Tanque de Pedra, município de Nossa Senhora da Glória, região sertão sergipano, que recebeu das mãos do presidente e da Diretora de Defesa Animal e Vegetal da Emdagro, Jefferson Feitoza de Carvalho e Aparecida Andrade, respectivamente, em Aracaju, seu Certificado do Serviço de Inspeção Estadual (SIE). Com ele o Laticínio Quero Mais recebe o reconhecimento de qualidade na produção de queijos e manteigas

Com a certificação do Laticínio Quero Mais, da produtora Regina Cardoso dos Santos, já são duas queijarias de pequeno porte a receber seu certificado em menos de uma semana. “Isso demonstra o compromisso dos queijeiros com a qualidade de seus produtos e do Serviço de Inspeção Estadual que segue diuturnamente contribuindo com a regularização das queijarias de pequeno porte em Sergipe”, destacou o presidente da Emdagro, Jefferson Feitoza.

“O Laticínio Quero Mais já pode comercializar seus produtos para todo o Estado com a chancela da inspeção estadual da Emdagro, já que conseguiu se adequar às exigências sanitárias e atender os padrões estabelecidos em relação às boas práticas de higiene. Com isso, ele já pode expandir seu mercado em nível estadual com a garantia de um produto seguro”, comentou a Diretora de Defesa Animal e Vegetal da Emdagro, Aparecida Andrade.

A proprietária do Laticínio Quero Mais, Regina Cardoso dos Santos, não esconde sua felicidade diante da Certificação do Serviço de Inspeção Estadual (SIE). “Eu quase não consegui dormir de tão feliz que estou com esse reconhecimento. Foi uma luta muito grande e graças ao apoio da Emdagro, hoje vejo surgir uma nova oportunidade de vender meus produtos em todo o estado sem a preocupação com a fiscalização. Estou muito feliz!”, comemorou a produtora.

ÚLTIMA SEMANA

Na semana passada, a Emdagro também entregou o Certificação do Serviço de Inspeção Estadual (SIE) ao Laticínio Aragão, localizado no município de Aquidabã. Com esse, reduz para 51 o números de projetos que se encontram na no serviço de inspeção da empresa para regularização.

Fonte e foto Emdagro