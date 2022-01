Polícia confirma que está investigando suposta lista de “jurados de morte” por disputa do tráfico

A Polícia Civil informa através de nota na manhã desta sexta-feira (21), que iniciou a investigação sobre uma suposta lista com uma relação pessoas que estariam marcadas para morrer em um bairro Aracaju.

O fato ganhou repercussão nos grupos de WhatsApp, onde suspeitos trocam ameaças e avisos de mortes dos envolvidos.

Em nota, a Polícia Civil informa que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está investigando crimes que foram praticados na Zona Norte de Aracaju.

O DHPP está acompanhando uma lista que teria sido postada em grupos do WhatsApp e em perfis do Instagram com pessoas que seriam alvos na disputa pelo tráfico de drogas.

A Polícia Civil também solicita que informações que possam contribuir com as investigações sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181).

Com informações da SSP