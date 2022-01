Prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, reúne os secretários para explanar AgroShow

Nesta quinta-feira (20) aconteceu, no gabinete do prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, uma reunião com diversos secretários municipais com o objetivo de envolver toda a gestão no evento AgroShow, que será realizado no município serrano de 10 a 12 de fevereiro.

O prefeito e o superintendente da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (FAESE), Dênio Augusto, explanaram a dimensão do evento e explicaram aos secretários o que cada pasta irá contribuir para a logística do AgroShow, que é o maior evento do Agronegócio da região Nordeste e reunirá mais de 100 municípios de Sergipe, Alagoas e Bahia.

Dentro dessa logística, foi explicado que a FAESE contratou uma produtora com toda estrutura necessária para realizar a transmissão do evento, ao vivo, por meio do Youtube. O superintendente afirmou que a escolha de Itabaiana para sediar o AgroShow foi devido a uma vocação natural da cidade, que reúne as melhores condições de infraestrutura de hotéis e restaurantes.

“Identificamos que o Parque Cunha Meneses facilita a entrada de caminhões e carros para este evento. Tivemos uma reunião com o CDL para falar da importância do apoio deles neste evento. Um evento vai contar com 400 a500 pessoas todos os dias e empregos direto dentro do parque. Teremos empresas de todo Brasil e queremos que estas pessoas vão ao comércio de Itabaiana, almocem, visitem os pontos turísticos. Itabaiana não pode ser conhecida a Capital do Agronegócio e não ter nenhum retorno financeiro com isso. Queremos que a cidade seja reconhecida também a partir do dinheiro gasto dentro do município”, disse.

Ainda segundo Dênio, a reunião foi bastante proveitosa porque foi explanado tudo que será realizado no evento, que não é somente para o grande agricultor, mas também para o agricultor familiar.

“Temos envolvidos o Banese, o Banco do Nordeste e o Sebrae . O presidente da federação está trabalhando para trazer o presidente Bolsonaro para o AgroShow. Um evento vai gerar em torno de R$ 50, montante maior que a última Feira do Caminhão, que gerou em torno R$ 15 milhões”, disse.

Também está sendo montada uma programação técnica de palestras com palestrantes de todo Brasil, já que o evento não terá somente a linha de negócio, mas também tem a proposta de difundir tecnologia e desenvolvimento.

Estiveram presentes na reunião: a chefe de gabinete e primeira-dama, Érica Sousa, a secretária de Saúde, Priscilla Melo, a secretária de Turismo, Sônia Carvalho, o secretário de Esporte e Cultura, Roosevelt Santana, o secretário de Agricultura, Erotildes de Jesus, a secretária de Desenvolvimento Social, Osanir Costa, a secretária de Educação, Ivanete Mendes, o secretário de Comunicação, Chiquinho Ferreira e o superintendente da SMTT e Guarda Municipal, Diego Cardoso.

Fonte e foto assessoria